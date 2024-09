Valitsus loobus magusa joogi maksust

"Otsustasime riigikogu menetlusest tagasi võtta eelmise valitsuse esitatud magusa joogi maksu seaduse eelnõu," ütles peaminister Kristen Michal neljapäeval valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil.

Michal selgitas, et see valitsus kehtestab ainult julgeolekumaksu ning muid makse ei kavatse kehtestada.

Ta tunnistas, et selle suhtes võib olla erinevaid arvamusi ja avaldas samas lootust, et arvamused selle suhtes võivad muutuda.

Samuti ütles peaminister, et võimalike uute maksude kehtestamise ideedega võib minna järgmistele riigikogu valimistele, mis toimuvad 2027. aastal.

Terviseminister Riina Sikkut lisas hiljem, et eelnõu tagasivõtmine oli tema ettepanek ning viitas koalitsioonileppele, mille kohaselt maksutõusud puudutavad ainult julgeolekukulude suurendamist. Samas tõstab laiapindne julgeolekumaks nii käibemaksu, mille kaudu laekub tulu ka magustatud jookidelt ning samuti toob tulu ettevõtetele kehtestatav täiendav maks.

Samas ütles Sikkut, et kui saadakse magusamaksu mõju kohta lähiriikidest täiendavat infot, siis võib see teema uuesti päevakorda tulla, lisades, et "ega seda ebatervisliku toitumise trendi ilmselt ümber ei pööra kui tulevikus täiendavaid instrumente kasutades".

Riigikogus 2. mail esimese lugemise läbinud maksueelnõu järgi oleks kehtestatud alates 2026. aastast magusa joogi maks, mille eesmärk on vähendada magusates jookides suhkru ja magusainete kasutamist. Eelnõu kohaselt sõltunuks maksumäära astmed toote suhkrusisaldusest ja magusainete kasutamisest. Magusa joogi maksu tasunuks eelnõu järgi joogi importija, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetaja või Eesti tootja, kui jook tehakse Eestis esmakordselt kättesaadavaks. Maksust on vabastatud puuvilja-, marja- ja köögiviljamahlad, kuhu ei ole lisatud suhkrut ega magusainet, piimatooted ja piima asemel tarbitavad taimsed joogid, aga ka näiteks alkohol, ravimid ja toidulisandid ning müügikohas kohapeal valmistatud joogid, mis on pakendamata ja mõeldud kohe tarbimiseks.