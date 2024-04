Välisministeerium tasus Tsahkna visiidi suunamudijale juhtkonna kulurealt

"Praegu on Karl-Gustav Kurniga seotud kulud arvestatud juhtkonna kuludesse. Arvestades, et tegemist on siiski meediaga seotud kuluga, võib see raamatupidamislikus arvestuses hiljem ka muutuda ja see tõstetakse avalike suhete osakonna alla, kus meedia lähetamiseks on eelarve ette nähtud. Seega kõige täpsem on öelda üldiselt, et see oli välisministeeriumi kulu," ütles Tamm.

"Välisministeerium tasus Kurni lähetamisega seotud kulud – lennupiletid, hotelli, viisa ja kindlustuse. Sisuloomise eest talle tasu ei makstud," sõnas Tamm.

Tsahkna on varem öelnud, et Kurni "lepingute ja muude teemadega" tegeles VM-i avalike suhete osakond.

Kurni lähetuse kulud olid ligi 3000 eurot.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) teatas eelmisel nädalal, et hakkas arutama Tsahkna otsust võtta oma visiidile Indiasse kaasa ka Kurn. Komisjon kaalub, kas tegemist on keelatud annetusega, kuid tegu võib olla ka avalike vahendite kasutamisega erahuvides. ERJK hinnangul peaks poliitik ise maksma, kui ta soovib end persoonina turundada.

Tsahkna külastas veebruaris koos oma Põhjamaade ja Balti riikide kolleegidega New Delhit, et osaleda iga-aastasel Raisina dialoogil. Visiidi käigus kohtus minister ka India välisministri ja riigiministriga.