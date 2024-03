ERJK asus uurima, kes maksis Tsahkna promo eest

"Kas selle konkreetse suunamudijaga, kes turundusteenust pakkus, oli leping, mida see leping sisaldas ja millist teenust osteti. Samuti, kas oodatud töö on üle antud ja millest see oleks pidanud koosnema," loetles Oviir ERR-ile küsimusi, millele komisjon vastust soovib.

"Kogu info, mis meie käes on praegu, on ainult meedias avaldatud. See suunamudija ise on ütelnud, et tema üks aspekte, mida ta seal tegi, oli Margus Tsahkna kui persooni avamine. Sealhulgas kiitis ta ministrit. Sellise teenuse eest peaks poliitik ise maksma, kui ta soovib end persoonina kuskil turundada," lausus Oviir.

"See, et välisministeerium võiks tellida välisministeeriumi turundust ja nendes kanalites, mida nad näevad, et sihtgruppi kõnetab, see on kõik kohane. Aga meid huvitab just see aspekt, et millised olid kokkulepped selles osas, mis puudutab Margus Tsahkna enda persooni ja kes selle eest maksis. Selles osas praegu teadmine puudub. See, mis välja öeldi, on üsna kitsas, et talle maksti kinni majutus, sõidukulud ja toitlustus. Nüüd on küsimus, et kas olid ka mingid kokkulepped, mis olid kirja pandud, et ta peaks mingisuguse töö selle eest tegema ja selle üle andma tellijale," rääkis Oviir.

Liisa Oviir erakondade rahastamise järelevalve komisjonis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Kui selle maksis kinni välisministeerium, ehk seda tehti avalike vahendite arvelt ja suures osas tulemus oli ühe poliitiku personaalpromo, siis me suure tõenäosusega seaduse kohaselt ütleme, et sellisel juhul peab selle eest maksma see poliitik ise. Meie saame seda tagada ettekirjutusega. Me teeme sel juhul ettekirjutuse nende summade tagasi maksmiseks sellele, kes selle kulutuse on kandnud," lausus Oviir.

"Üks asi on, et riigiasutusel on õigus turundust tellida ja osta. Erakonnaseaduse mõttes võib aga olla tõenäoline rikkumine, kui poliitik ostab endale turundust ja seda avalike vahendite arvelt. Seda me kontrollime. Kui me oleme vastused saanud, siis me saame hinnata, kas võimalik erakonnaseaduse rikkumine on aset leidnud," lisas ta veel.

Eelmisel nädalal sai avalikuks, et välisministeerium kaasas minister Tsahkna India-visiidi delegatsiooni ka suunamudija Karl-Gustav Kurni, kelle ligi 3000 euro suurused reisikulud tasuti riigieelarvest. Erinevalt visiidil kaasas olnud ajakirjanikust esitas Kurn Indias toimunut ainult Tsahknale soodsast positsioonist.

Tsahkna külastas veebruaris koos oma Põhjamaade ja Balti riikide kolleegidega New Delhit, et osaleda iga-aastasel Raisina dialoogil. Visiidi käigus kohtus minister ka India välisministri ja riigiministriga.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil küsiti kommentaari ka peaminister Kaja Kallaselt, kes ütles, et kuna ERJK otsus on väga värske, ei oska ta seda veel hinnata.

"Kui ERJK seda menetleb, las siis menetleb. Kuidas iga ametkond oma ministeeriumi raha kasutab, see on siiani selle enda ministeeriumi otsustada olnud. Me valitsuse tasandil sellesse ei sekku. Kas sotsiaalmeediat teevad enda nõunikud või teeme ise või on mingi muu abi, ma ei oska öelda, kust need piirid lähevad. Igal ministeeriumil on oma eelarve ja selle piires peavad nad tegutsema," ütles valitsusjuht Kallas.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas tervitas ERJK menetluse alustamise otsust ja ütles, et see võiks luua pretsedendi.

"Ma tervitan, et selliseid uusi olukordi ERJK menetleb ja seal on kindlasti vaja pretsedendi otsuseid, et me teaksime, kuidas on eetiline või ei ole ning milline ühiskondlik kokkulepe on ja kuidas me peaksime antud olukorras käituma."

Kristina Kallas lisas, et erakondade seadus ise koos oma rahastamise regulatsioonidega on valitsuses jätkuvalt laual.

"Uue justiitsministriga me väga loodame, et see protsess hakkab kiiremini minema, sest ka ERJK on pikemalt oodanud, et meil oleks selgus rohkem majas kui erakonnaseaduses. See, kuidas rahade kasutamine täpselt reguleeritud on, sidusorganisatsioonide poolt rahastamine, kriminaalkorras karistatud erakondadele maksumaksja raha eraldamine, kõik need teemas on meil jätkuvalt lahendamata," sõnas Eesti 200 asejuht.