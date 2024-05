ERJK käsib Tsahknal endal maksta suunamudija India-visiidile kaasamise kulu

"Olles läbi vaadanud kõik dokumendid, kaasa arvatud need, mis meile saatis välisministeerium ja mida vastas välisminister Margus Tsahkna, jõudis komisjon seisukohale, et lisaks professionaalsele kajastusele, mis tasuti lepingu järgi ja mis oli tellitud, oli seal ka väga selgelt poliitik Margus Tsahkna persooni avamist," ütles Oviir neljapäeval pärast ERJK istungit ERR-ile.

"Seda on tegelikult on ka seesama sisulooja või suunamudija ise ütelnud, et tema tööl oligi kaks eesmärki: üks oli seda visiiti avada ja teine oli Margus Tsahkna persooni avada. Seetõttu me leiame, et selles osas on tegemist keelatud annetusega, sest selle eest maksis välisministeerium. Aga juriidiline isik ei tohi poliitikule annetust teha," selgitas ERJK juht.

"Seetõttu tegime talle ettekirjutuse keelatud annetuse tagasimaksmiseks," lisas Oviir, kelle sõnul võttis Tsahkna küsimuse arutelu ERJK kahetunnisest istungist pea poole.

ERR on varem kirjutanud, et välisministeerium tasus Indias ametliku delegatsiooniga kaasas olnud suunamudija Karl-Gustav Kurni reisikulud - lennupiletid, hotelli, viisa ja kindlustuse - juhtkonna kuludest, kogusummas ligi 3000 eurot.

Tsahkna ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kuuleb ERJK otsusest esimest korda ERR-i käest ja peab sellega tutvuma enne, kui midagi sisuliselt kommenteerib.

ERJK istungil päevakorras olnud punktis Euroopa Parlamendi saadikute Euroopa Liidu rahastatud valimiskampaaniate kohta ütles Oviir, et kõik saadikud lubasid, et kavatsevad need kulud ise maksta ning kuna sellekohaste dokumentide esitamise tähtaeg on 8. juuli, siis käsiteltakse teemat pärast seda.

Oviir mainis ka, et saadikud on toonud esile, et Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlus on valimiskampaania ja selle kulude katmise suhtes ebamäärane ning nõuaks täpsustamist.

Kommenteerides eraldi Jana Toomi kampaaniakulusid puudutavat koosoleku punkti, ütles Oviir, et hoolimata Toomile antud tähtajast esitada sellekohased dokumendid aprilli lõpuks, ei ole komisjon neid siiani saanud ning seetõttu tehakse Toomile ettekirjutus dokumentide esitamiseks.

Päevakorras olnud punkti sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) teenustest erakondadele riigikogu 2023 valimiste eel sisuliselt arutada ei saanud, kuna selleks vajalikke andmeid SALK-i tehtud kulude kohta pole komisjon veel saanud.