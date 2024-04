Tallinna linnameedia sulgemine tabab kümneid linnatöötajaid ja MM Gruppi

Tallinna linnameedia tulevikus leppisid võimukõnelejad kokku juba pühapäeval. "Kinni lähevad Pealinna leht ja Stolitsa ning televisioon, kuna need on kõige kulukamad rahalises vaates," rääkis Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Tallinna tänavuses eelarves on linnameediale ette nähtud 2,9 miljonit eurot. Otseselt ajalehtedele kulub sellest 830 000 eurot ja telesaadetele 1,4 miljonit eurot. Millal väljaanded täpselt kinni pannakse, Solmani sõnul alles selgub.

"Need detailid ei ole sellisel kombel paika seatud. Need on üldised otsused, poliitilised kokkulepped," ütles ta.

Sestap ütles Tallinna linnameedia juht Kristiina Rossman, et praegu ilmuvad ajalehed ja toimuvad telesaated nii, nagu see seni on käinud. "Inimesed teevad oma tööd südamega, professionaalselt. Seni, kuni lepingud kehtivad, teeme meie oma tööd," kinnitas Rossman.

Tallinna linnameedia palgal on 40 inimest. "Seal on terve korrusetäis inimesi, kes ilmselt peab muud meediatööd leidma," ütles "Terevisioonis" Eesti 200 esindaja Marek Reinaas.

Poliitikute sõnad jõuavad ka linnatöötajate kõrvu. "Inimesed on väga demotiveeritud. Seda kõike on väga kurb jälgida," märkis Rossman.

Tallinnas saab struktuuriüksuse kaotada linnavalitsuse korraldusega. Umbes samal hetkel peaks linnajuhid otsustama, kes täpselt koondatakse. "Kui uus koalitsioon võtab sellise otsuse vastu, siis tõenäoliselt on tegu kollektiivse koondamisega ja seda tehakse seaduse järgi," ütles Rossman. "Inimesed saavad hüvitist nii palju, kui seadus ette näeb."

Postimees ootab uut 600 000-eurost lepingut

Lisaks palgalistele reporteritele ja toimetajatele toodavad linna meediakanalitesse sisu veel kuus inimest, kes saavad tasu vastavalt tehtud töö hulgale.

Peale nende on linn sõlminud lepingu ka terve rea ettevõtetega, kes vastutavad selle eest, et meediasisu inimesteni jõuaks. Näiteks Pealinna ja Stolitsa küljendamise, keeletoimetamise ja trükkimisega on aastaid tegelenud Postimees Grupp.

Kümne aasta jooksul on ettevõte selle eest saanud umbes kolm miljonit eurot. Viimane, 797 000-eurone leping sõlmiti kaks aastat tagasi ning see peaks lõppema 21. aprillil.

Postimees Grupp tegi ainsa ettevõttena pakkumise ka järgmist kaht aastat puudutavasse riigihankesse. Kuna linn plaanis mõlema ajalehe tiraaži langetada seniselt 60 000-lt 50 000 eksemplarile, oli ka Postimehe pakkumine pisut väiksem – 613 000 eurot.

Rossmani sõnul pole Postimehega veel uut lepingut allkirjastatud. "Praegu juristid peavad meid nõustama, kuidas me sellega edasi läheme," ütles Rossman. "Praegu on selline olukord, et poliitikud lubasid, et nad kindlasti panevad selle kinni. Aga meil peab olema ka juriidiliselt pädev lahendus. Riigihangete seadus näeb ette kindlad protseduurid."

Rossmani hinnangul tuleb enne järgmisi otsuseid selgeks teha, kas ja missugused õigused Postimehel peale riigihanke võitmist tekkisid.

Juhul, kui uus leping Postimehega jääbki sõlmimata, ei tähenda see automaatselt, et 22. aprilli ajalehenumbrid Pealinna ja Stolitsa jaoks viimaseks jäävad. Põhimõtteliselt lubab seadus ka senist lepingut pisut pikendada.

Duo Media taskus on veerand miljoni euro eest lepinguid

Linna telesaadetega on asjad veel keerulisemad. Nende eetrisse laskmise eest maksab linn Postimehega samasse, MM Gruppi kuuluvale ettevõttele Duo Media Network.

Kokku ligi veerand miljoni eurosed lepingud kehtivad kuni aasta lõpuni ja nende eest lubab ettevõte oma eetrisse kaks eestikeelset telesaadet.

40-minutililist telesaadet "Minu Tallinn" näidatakse Kanal 2-s pühapäeva pärastlõunal ja esmaspäeva hommikupoolikul. Pisut lühemat "Tallinna uudiste" saadet näeb esmaspäevast reedeni Duo5 kanalis. Kanal 2 peamises uudistesaates "Reporter" näidatakse igal argipäeval umbes kolmeminutilist "Tallinna uudiste" plokki.

Duo Mediaga on linnal tähtajalised lepingud. Kas ja kuidas saaks linn need lepingud enne aasta lõppu üles öelda, tuleb Rossmani sõnul veel uurida. "Me lihtsalt peame ühekaupa revideerima kõik lepingud, et kõik oleks tehtud seaduslikult," ütles Rossman.

Venekeelse telesaate "Novosti Tallinn" eetrisse laskmise eest linn raha maksma ei pea. Rossmani sõnul soovivad telekanalid seda oma kuludega näidata ning selleks on lepingud sõlmitud nii Duo Mediaga kui ka TV3 omanikfirma Bitė Groupiga.

"Ma usun, et nemad sama huviga jälgivad praegu Poska majas toimuvat ja moraalselt tõenäoliselt nad on ka selleks valmis," lausus Rossmann.

Rossman: kõige raskem on inimestega

Lisaks suurtele tootmis- ja levilepingutele on Tallinna linnameedia sõlminud rea väiksemaid lepinguid, millega hangitakse näiteks saatejuhtide ülikondi ja tehnilisi töid veebilehtedel.

Linna tänavuses eelarves on ka enam kui 400 000-eurone rida ristmeedia arenduseks. Rossmani sõnul on osa sellest rahast mõeldud Vabaduse väljakul kõrguva suure ekraani kordategemiseks. Ülejäänu pidi minema uue, kõiki linna meediakanaleid hõlmava platvormi arendamiseks.

"Ühtegi lepingut praeguse hetkega ei ole tehtud. Meil oli viimane samm, et valida, mis teed pidi me läheme ja kuidas seda oleks parem ja odavam teha. Aga jällegi, praegu see küsimus tõenäoliselt ei ole enam laua peal," tõdes Rossman.

Ehkki tõenäoliselt seisab ees üksjagu juriidilist peamurdmist, pole see Rossmani sõnul sugugi kõige keerulisem ülesanne.

"Kõige raskem ülesanne on öelda inimestele, et vaatamata sellele, et nende vastu pole ühtegi reaalset etteheidet, peavad nad oma töö kaotama," ütles Rossman.

Siiski ei saa veel kindalt väita, et väljaannete sulgemise korral kõik 40 linnameedia töötajat koondatakse. Rossmani sõnul kasutavad nende üksuse teenuseid ka teised linnavalitsuse üksused.

"Eelmise aasta jooksul tehti üle 70 eriprojekti, sealhulgas koolituste salvestused, seminarid ja otse-eetrid," ütles Rossman.

Tallinna meediakulud 2024. aasta eelarves: