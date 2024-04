Ossinovski: Tallinna linna finantsseis on hea

Ossinovski ütles "Esimeses stuudios", et tema hinnangul läheb sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 kavandatava koalitsiooniga linnavalitsuse juhtimine tõhusamaks. Ta märkis, et kahekesi Keskerakonnaga oli linnavalitsust tõhusam juhtida poliitiliselt, kuid palju oli ametkondlikku kohmakust.

"Ametkondlikku paksust oli kahtlemata akumuleerunud nende Edgar Savisaare aastate jooksul kaunis palju. Ja ebaefektiivsust asutuste vaates – meil on üsna palju pisikesi asutusi, mis tegelikult võiks olla koos. Me hoiaksime seal kokku nii juhtimiskuludelt kui ka muudelt kuludelt. See on, ma arvan, üks koht kahtlemata, mis paremaks läheb," rääkis Ossinovski.

"Teine küsimus on loomulikult selles, et kui vastata küsimusele, kas enne tehti kõike valesti ja nüüd hakatakse tegema hoopis teistmoodi, siis ma arvan, et on mõningaid teemasid, kus vana linnavalitsus, eelmine linnavalitsus tegelikult ei tulnud toime, ehkki meil vähemasti tahe oli," lisas ta.

Ossinovski hinnangul on uue koalitsiooni pakutav tasuta ühistransport parem senisest. "Ma usun küll, sest me tahame edasi minna mitte piletiküsimusega, vaid liinivõrgureformiga, muu hulgas ka kogu pealinna regioonis liikuvust vaadata," ütles ta.

Lisaks tahab uus koalitsioon pealinna haiglavõrku koos riigiga konsolideerida. "Et meil tekiks üks suur tervishoiuasutus. Muu hulgas tahaksime seda teha koos riigiga, et tekiks riigi ja linna ühissihtasutus Põhja-Eesti regionaalhaiglaga. See ei ole uus idee, me pakkusime seda ideed ka eelmises koalitsioonis," selgitas Ossinovski.

Ossinovski ütles, et Tallinna linna eelarve lasteaia kohatasu langetada ega kaotada ei võimalda, samas näiteks eakate sünnipäevatoetus ei kao.

"Sotsiaaldemokraadid eelmises koalitsioonis saavutasid selle, et lasteaiakoht ei tõuse ja ei ole tõusnud Tallinnas 2021. aastast, umbes 70 eurot see on. Me oleme kokku leppinud, et see jätkub ehk veel poolteist aastat lasteaia kohatasu jääb samaks. Miks järgmist sammu selle alandamises ei õnnestunud teha või me ei jõudnud selles kokkuleppele? Aus vastus on see, et eelarveseis ei ole väga roosiline ja seal tuleb valikuid teha," rääkis ta.

"Nende asjadega, mis täna on eelarves, tuleme toime. Olemasolevaid universaaltoetusi me ei vähenda. Aus on ka öelda, et me tõenäoliselt neid ka ei suurenda. Aga mis puudutab täiendavaid kuluridasid, siis seal tuleb olla kindlasti üsna konservatiivne," lisas ta.

Maamaksu Tallinna linnavalitsus tõstma ei hakka. "Ma ei tuvastanud läbirääkimiste laua taga entusiasmi tõsta maamaksu. /.../ Linnal on, jah, raha vaja. Aga maamaksuseadus läheb riigi tasemel muutmisele, seda töötatakse praegu välja. Kui need muudatused on riigikogus vastu võetud, siis on selleks ajaks selle linnavalitsuse mandaat enam-vähem läbi," ütles Ossinovski.

Üldiselt on Tallinna linna rahaline seis Ossinovski kinnitusel siiski hea.

"Ma kolleegidelt kuulsin, et nad ütlesid, et seis on kehvem kui nad arvasid. Selles mõttes ma ei oska vastata selle kohta, mida nad arvasid või mitte. Meie teadsime seda seisu. Tallinna linna finantsseis on hea. Meie laenukoormus on madal, meie tegevustulud ületavad tegevuskulusid," rääkis ta.

"Küll on tõsi see, et viimaste aastate investeeringute maht, planeeritud investeeringute maht on olnud rekordiline, on üle 200 miljoni euro. See tähendab, et vaba õhku, et kuskil seisab vaba raha ja saavad uued poliitilised parteid tulla, seda võtta ja kulutada, seda pole. See peab tulema siis mingite muude valikute arvelt," lisas Ossinovski.

Ossinovski ei avaldanud, kas temast võib saada linnapea

Ossinovski loodab, et koalitsioonikokkulepe sünnib lähemate päevade jooksul. Ta kinnitas, et sotsiaaldemokraadid on huvitatud linnapeakohast. Samas ei avaldanud ta, kas just temast võiks järgmine Tallinna linnapea saada.

"Ma isegi ei laskuks neisse võimalikesse kaalutlustsesse. Oluline on lõpuks see, et suudame jõuda kokkuleppele põhimõttelistes sisulistes küsimustes, mis linna elus paremaks läheb," ütles ta ja lisas, et personaliküsimused tulevad pärast sisuliste küsimuste lahendamist.

Saatejuht küsis, kas Ossinovski vastaks jaatavalt, kui talle linnapea kohta pakutakse. "Täna on selline etapp, kus ma sellele vastust ei anna," vastas Ossinovski.

Ta tõrjus väiteid, et uue koalitsiooni püsimine ei ole kuigi kindel ning sel põhjusel ei pruugi ta tahta linnapeaametisse minna.

"Ma vaidleks, et koalitsioon on savijalgadel. Ma usun, et saame kokku panna stabiilse valitsemiliidu, mis järgmiste kohalike valimisteni linna juhib. Kas (linnapeakoha) kaalutlus on seotud mu isikliku töökoha küsimusega, siis ei, ma arvan, et mu poliitilisekarjääri jooksul julguse puuduses ei saa mind kahtlustada," ütles ta.

Ossinovski hinnangul on linnapeakoha saamisel sotsiaaldemokraatide eelis teiste läbirääkijate ees kogemused linnavõimu teostamisel.

Ossinovski arvates võib uus võimuliit ametisse astuda lähema paari nädala jooksul.