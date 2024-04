Ka Kõrgõzstan ei aktsepteeri enam Vene Mir-kaarte

Kõrgõzstanis kõiki pangamakseid haldav pankadevaheline töötlemiskeskus (IPC) teatas teisipäeval, et see ei aktsepteeri enam Vene pangakaarte Mir. Sarnastest otsustest teatasid viimase kahe aasta jooksul paljud rahvusvahelised pangad ja ettevõtted.

"Et vähendada teiseste sanktsioonide riski, otsustas pankadevaheline töötlemiskeskus (IPC) kui riikliku maksesüsteemi Elkart toimimise tagaja informeerida pangakaartide Mir teenindamise lõpetamisest alates 2024. aasta 5. aprillist," teatas IPC pressiteates.

Vene riiklik kaardimaksete süsteem (NSPK) kinnitas, et see sai Elkartilt hoiatuse, et Kõrgõzstanis ei saa enam Mir-kaartidega maksta juba alates 3. aprillist.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse teatasid viimase kahe aasta jooksul paljude riikide pangad ja finantsteenuste pakkujad Mir-kaartide aktsepteerimise lõpetamisest.

Vene võimude teatel on Venemaal välja antud enam kui 100 miljonit Mir-kaarti, mida kasutatakse alternatiivina lääneriikide ettevõtete pangakaartidele. Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu lahkusid Venemaalt vahetult pärast täiemahulise sõja algust suured USA krediitkaardifirmad.

Krediitkaardifirmad Visa ja Mastercard teatasid juba 2022. aasta märtsi alguses, et lõpetavad Venemaal oma äritegevuse.

Järgnenud kahe aasta jooksul loobusid muuhulgas Türgi ja Armeenia pangad Mir-kaartide aktsepteerimisest. Armeenia ei tööta enam Mir-kaartidega alates 30. märtsist.

Kuigi Venemaa avaldab survet niinimetatud sõbralikele riikidele Mir-kaartide aktsepteerimiseks, teatab aina rohkem riike nende kaartidega töötamisest loobumisest.

Märtsis selgus, et ka Pärsia lahe riikide pangad katkestavad koostööd Vene ettevõtetega USA teiseste sanktsioonide kartuses.

Eelmisel nädalal teatas Mir-kaartide aktsepteerimise lõpetamisest aga Samsung Pay.