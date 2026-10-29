X!

Kaitseministeeriumi töörühm selgitab välja Dataseliga seotud asjaolud

Eesti
Kaitseministeerium
Kaitseministeerium Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kaitseministeerium moodustas Dataseliga seotud protsesside väljaselgitamiseks töörühma, mille raport peaks valmima sel nädalal.

Kaitseministeerium moodustas töörühma, et selgitada välja riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) ja Dataseliga seotud protsesside asjaolud. Töörühma raport peaks valmima sel nädalal, pärast mida tutvub sellega ministeeriumi juhtkond.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul ei toimu RKIK-i suhtes otseselt järelevalvemenetlust. Ministeerium soovib aga töörühma abil Dataseliga seotud protsessid välja selgitada.

Pärast raportiga tutvumist saab ministeerium tulemusi ka avalikkusele tutvustada.

Samal teemal

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:54

PERH-i juht: raviraha kärpimine tekitab hiljem hoopis suurema kulu

09:50

Bianca Elizabeth Kruup: kuidas noorukid oleksid päriselt kaitstud?

09:47

Kaitseministeeriumi töörühm selgitab välja Dataseliga seotud asjaolud

09:45

Lugeja küsib: kuidas päriselt puhata ja tööst taastuda?

09:44

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

09:33

Milwaukee pani suurepärasele hooajale punkti esimese MLB tiitliga

09:24

Aadria meri neelas Veneetsia lähistel maismaad kiviajal kiirete hüpetega

09:20

Raadiouudised (29.10.2026 09:00:00)

09:08

Läti valimiste võitja võib kaasata valitsusse parteituid eksperte

09:00

Antetokounmpo ja Adebayo vedasid Miami lõpuks esimese võiduni

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

28.10

Pakirobot põhjustas vigastatutega liiklusõnnetuse Uuendatud

28.10

Hispaanias hukkus kiirrongide kokkupõrkes vähemalt 68 inimest Uuendatud

28.10

Zelenski kaitses Stubbi ja Støre telefonikõnet Putinile

28.10

Kaitseväe vormi võib vabalt osta, kuid kanda ei tohi

09:44

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

28.10

Üha rohkem inimesi esitab raviasutuste töö kohta kahjunõudeid

28.10

Sõja 1708. päev: Ukraina õhurünnakud süütasid Venemaal metallurgiakombinaadi ja keemiatehase Uuendatud

06:15

Demokraadist USA senaator soovitas Vene kütust vedavatel laevadel kurssi muuta

27.10

Stubb: Euroopa on uuesti pimeduse ajastus

07:22

Vaimse tervise eksperdid: Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine võib tekitada ohu

ilmateade

SPORT

09:33

Milwaukee pani suurepärasele hooajale punkti esimese MLB tiitliga

09:00

Antetokounmpo ja Adebayo vedasid Miami lõpuks esimese võiduni

08:17

Tallinna Mistra meistriliigas Viimsile võimalust ei andnud

28.10

Glinka alistus esimese asetusega vastasele

loe: kultuur

08:38

Sadu avaldas albumi "Teine vaatus"

28.10

Tallinn Fashion Weekil tutvustavad loomingut tuntud ja alles alustavad disainerid

28.10

Kunstiturg loodab kunstnike liidu toetusoksjoni edust kasu lõigata

28.10

Prodigyboys avaldas albumi "Moosekandid"

loe: eeter

08:07

Kristjan Jõekalda: olen paljudes peredes nagu vana mööbel, mida ei raatsita välja viia

28.10

"Pealtnägija": suurettevõtte finantsjuht hakkas püstijalakoomikuks

28.10

"Pealtnägija": Eestis toodetakse miljardäridele võidusõiduautosid

28.10

Eurovisioonil osalemise on kinnitanud 36 riiki, boikoteerijatele anti lisaaega

Raadiouudised

28.10

Taavi Arus tegi dokumentaalfilmi näitleja Jüri Järvetist

28.10

Üha rohkem erakondi teeb valimiskampaaniat oma jõududega

28.10

Aidu tuulepark saab veel kaks tuulikut

28.10

Päevakaja (28.10.2026 18:00:00)

28.10

Rõuge volikogu lükkas vallavanema umbusaldamise tagasi

28.10

Riik lihtsustab strateegiliselt oluliste investeeringute Eestisse toomist

28.10

Saksamaa tugevdab suhteid Aasia riikidega

28.10

Partide toitmine suurendab linnusõnniku hulka Anne kanalis

28.10

Raadiouudised (28.10.2026 15:00:00)

28.10

Setumaa elanikud muretsevad kaitsekraavide pärast

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo