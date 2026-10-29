Kaitseministeeriumi töörühm selgitab välja Dataseliga seotud asjaolud

Kaitseministeerium moodustas töörühma, et selgitada välja riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) ja Dataseliga seotud protsesside asjaolud. Töörühma raport peaks valmima sel nädalal, pärast mida tutvub sellega ministeeriumi juhtkond.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul ei toimu RKIK-i suhtes otseselt järelevalvemenetlust. Ministeerium soovib aga töörühma abil Dataseliga seotud protsessid välja selgitada.

Pärast raportiga tutvumist saab ministeerium tulemusi ka avalikkusele tutvustada.