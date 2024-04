Biden ja Xi vestlesid telefonitsi Ukraina, Taiwani ja kaubandussuhete teemal

Tegemist on esimese telefonivestlusega USA ja Hiina juhi vahel alates 2022. aastast ning esimeste Bideni ja Xi kõnelustega pärast Xi USA-visiiti eelmise aasta novembris. Vestlus kestis 1 tund ja 45 minutit.

Biden rõhutas vestluses rahu ja stabiilsuse tagamise olulisust Taiwani väina mõlemal poolel ning õigusriigi ja laevaliikluse vabaduse tähtsust Lõuna-Hiina merel. Hiina on viimasel ajal karmistanud retoorikat Taiwani suhtes ning selle lennukid ja patrull-laevad on korraldanud provokatsioone Taiwani lähedal ning Lõuna-Hiina merel Filipiinide lähedal.

Hiina peab Taiwani saart oma territooriumiks, kuigi Hiina kommunistlik partei pole saart kunagi valitsenud. Maikuus astub ametisse Taiwani uus president Lai Ching-te, keda Peking nimetab separatistiks, kuigi Lai lubab säilitada saarel praegust õiguslikku olukorda.

Samuti peab Hiina endale kuuluvateks peaaegu kõiki Lõuna-Hiina mere väikesaari, osadele millest pretendeerivad kõik teised antud merele ligipääsu omavad piirkonna riigid nagu Filipiinid või Vietnam. Hiina territoriaalsed nõudmised on vastuolus rahvusvahelise mereõigusega.

Xi nõudis vestluse käigus aga, et Biden kinnitaks tegudega oma lubadust mitte toetada Taiwani iseseivust, vahendas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Hiina president ütles samuti, et Pekingi ja Washingtoni suhted on hakanud stabiliseerima, kuigi ta hoiatas, et need võivad veel halveneda, jõudes vastuseisu või koguni konfliktini.

Xi hoiatas Bidenit, et USA ei maanda riske, vaid tekitab riske juurde, piirates kaubavahetust Hiinaga ning takistades Hiina tehnoloogilist arengut. Xi kritiseeris USA sanktsioonide kehtestamist Hiina ettevõtete ja kodanike suhtes.

Bideni administratsioon on kehtestanud mitu keeldu mõne tehnoloogia müügile Hiinale kaitsmaks riiklikku julgeolekut. Peking süüdistab Washingtoni majandus- ja kaubandussuhete relvana kasutamises.

"[USA] astub jätkuvalt vajalikud sammud, et takistada USA tehnoloogia kasutamist meie riikliku julgeoleku õõnestamiseks, ilma, et me piiraksime liigselt kaubavahetust ja investeeringuid," ütles kõnes Biden.

Samuti arutasid presidendid USA muret Hiina toetuse pärast Venemaa sõjale Ukraina vastu, Hiina vastuolulisi kaubanduspraktikaid, inimõiguste rikkumisi Xinjiangi autonoomses piirkonnas ning Korea poolsaare tuumarelvadest priiks tegemist, teatas Valge Maja.

Biden ja Xi arutasid samuti kõrgetasemelise dialoogi pidamise ja konflikti vältimise tähtsust. Valge Maja teatas, et USA rahandusminister Janet Yellen ja USA välisminister Antony Blinken külastavad lähinädalail Hiinat.

Lisaks vestlesid riigipead teemadel, milles Hiina ja USA huvid langevad kokku. Nendeks on uimastite smugeldamise piiramine, tehisaruga seotud riskide maandamine, kahe riigi sõjavägede vahelise suhtluse taastamine ning kliimamuutuste vastu võitlemine.