Kaju: Euroopa on Ukraina toetamisel praegu julgem kui USA

USA kongressis on takerdunud Ukrainale abi andmise pakett, kuid sel nädalal puhkuselt naasev kongress asub seda uuesti arutama.

Andreas Kaju ütles, et kuigi me lõpuni ei näe, mis on USA kaalutlused Ukraina abipaketiga viivitamisel, siis tunduvad need pigem strateegilist laadi.

"Kuigi nad seda pole otse välja öelnud, aga võime seda aimata, et nad eelistaksid moel või teisel selle konflikti ära lõpetada enam-vähem tänastes tingimustes, mulle tundub. Seda mõjutavad ühelt poolt muidugi valimised USA-s, aga teisalt nende arvates realistlik vaade sellele, millega see asi lõppeda saab. Ja arvan, et ilmselt ameeriklased on selles osas olnud kogu selle administratsiooni ajal väga skeptilised ja mitte ainut Ukraina asjus, vaid ka nende vaade teistele konfliktidele üle maailma ja Ameerika rollile selles on väga konservatiivne ja väga alalhoidlik," rääkis Kaju.

Ta lisas, et kuna vastas on tuumariik, siis peab USA ilmselt enda suureks vastutuseks konfliktide rullumise vältimist. Lisaks mõtleb USA Kaju hinnangul kogu aeg USA, Venemaa ja Hiina huvide kolmnurgas ning üritab seda tasakaalus hoida.

"Ma ei ütleks, et USA on arg (Ukraina toetamisel). Nende strateegiline kalkulatsioon on meie vaadates imelik ja võib-olla alahindab seda, milleks USA oma liitlastega oleks võimeline, kui ta oma ressurssi kontsentreeritult rakendaks," sõnas Kaju.

"Mis puudutab eurooplasi, siis vastupidi, ma ütleks, pilt on praegu palju parem kui ameeriklaste osas. Eurooplased tunduvad olevat palju julgemad, palju enamaks valmis. Kiiresti minnakse edasi kaitsetööstuse ülesehitamisega, tellimuste sisseandmisega. Saksa kaitseminister telefoni teel instrueerib Saksa tööstusi isegi ilma lepinguteta suurendama oma tootmist. See kõik on julgustav ja loodan vaid, et USA võtab ennast ka lähipäevadel või -nädalatel kokku," lisas ta.

Venemaa külmutatud varade kasutuselevõttu Ukraina toetamiseks suhtub Kaju sõnul ettevaatlikult nii Euroopa kui ka USA.

"Arvan, et kui rääkida ka meie välisministeeriumis õiguse asekantsleri või justiitsministeeriumi inimestega, siis ka nemad on selles küsimuses ettevaatlikud. Mitte sellepärast, et nad ei tahaks seda sammu astuda, vaid küsimus on õiguslikus aluses – milline on õiguslik alus nende varade käiku laskmiseks," ütles ta.

"Arvan, et need õiguslikud küsimused praktilises elus ka pärast selle eelnõu vastuvõtmist kammitsevad ka USA-d," märkis Kaju.