Ruttet ei toeta praegu NATO peasekretäri kohale neli liikmesriiki

Ruttel on tema Hollandi peaministriks oleku ajal olnud pingelised suhted Ungari, Slovakkia ja Türgiga. Näiteks pole Viktor Orbani juhitud Ungari valitsus rahul sellega, et Rutte on seda korduvalt kritiseerinud õigusriigi põhimõtte rikkumiste teemal.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on varem öelnud, et ta sooviks, et järgmine NATO juht tuleks väljastpoolt Euroopa Liitu. Samuti soovib Erdogan, et järgmine peasekretär suhtuks terrorismivastasesse võitlusse tõsisemalt.

Slovakkias toimub 6. aprillil presidendivalimiste teine voor, kus seisavad silmitsi Ukraina abistamisse skeptiliselt suhtuv parlamendi esimees Peter Pellegrini ja euroopameelne eksdiplomaat Ivan Korcok. Slovakkia seisukoht võib selguda pärast valimisi.

Rumeenial on aga oma kandidaat NATO peasekretäri kohale, kelleks on Rumeenia ametis olev president Klaus Iohannis.

Siiski ei peeta liikmesriikides Iohannise kandidaatuuri tõsiseltvõetavaks, mistõttu kasvab Financial Timesiga suhelnud diplomaatide sõnul surve järelejäänud liikmesriikidele Rutte kandidatuuri toetamiseks kaitsealliansi ühtsuse nimel.

"Alliansi sees käib arutelu nende väga muljet avaldavate juhtide kvalifikatsiooni üle ning me jätkame arutelude pidamist selle kahe isiku plusside ja miinuste üle, kuni oleme saavutanud konsensuse ning valinud ühe neist," ütles USA saadik NATO-s Julianne Smith.

Pole teada, kas Rutte suudab saavutada liikmesriikide üksmeelse toetuse juba 30. mail toimuvaks NATO välisministrite kohtumiseks või arutelud venivad koguni 9. juulil algava NATO liikmesriikide juhtide Washingtoni tippkohtumiseni. Järgmise peasekretäri valimiseks on vaja kõigi 32 liikmesriigi üksmeelset toetust.

"Me soovime, et see oleks lahendatud hiljemalt Washingtoni tippkohtumiseks. Arvan, et olete teadlikud USA positsioonist, et me toetame selgelt Mark Ruttet," ütles Smith.

Euractiviga suhelnud NATO diplomaatide sõnul usuvad nad, et Türki ja Ungarit on võimalik veenda Ruttet toetama juba lähinädalate jooksul, sest Hollandi valitsusjuht suhtleb selleks jätkuvalt nende riikide valitsustega.