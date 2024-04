Riigigümnaasiumid tõmbavad Tallinna linnakoolidest õpilasi

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel õpib praegu Tallinnas üldhariduse statsionaarses õppes 5392 9. klassi õpilast. Koos Harju maakonna õpilastega on neid kokku 7765 - see on kokku ligi pool Eesti üheksandikest. Suur osa neist soovib haridusteed jätkata gümnaasiumites ja soovitud kooli pääsemiseks tuleb neil läbida gümnaasiumikatsed.

Laupäeva hommikul toimuvad Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumites ühiskatsed, kuhu on registreerunud 3840 kandidaati 1540 kohale. "Me korraldame katseid kolmandat aastat, aga võib öelda, et iga aastaga sisseastujate number suureneb," ütles Saue riigigümnaasiumi juht Taavi Vilba.

Vilba sõnul on kooli populaarsuse üheks põhjuseks kindlasti piirkond. "Saue piirkond kasvab ja seda teeb ka Tallinn laiemalt. Järgmised paar aastat on ka need aastad, kus põhikoolilõpetajaid on rohkem, sealt edasi peaks nende arv vähenema," ütles Vilba.

Vilba lisas, et kui Saue riigigümnaasiumi praeguseid kümnendaid klasse vaadata, siis pooled õpilastest on Saue vallast, aga teine pool Tallinnast ja mujalt Harjumaalt. Vilba sõnul on kool populaarne ka Nõmme ja Mustamäe piirkonna noorte hulgas.

Arvud näitavad, et kolme uue riigigümnaasiumi loomine Tallinna on mõjutanud munitsipaalgümnaasiumite õpilaste arvu. "Eelmise õppeaastaga võrreldes vähenes gümnasistide arv neis 317 õpilase võrra. Nii mõneski munitsipaalgümnaasiumis avati seetõttu vähem kümnendaid klasse. Selle kevade vastuvõtt ja järgnev sügis on tõehetk, kui jätkusuutlik üks või teine gümnaasiumiaste on," ütles Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Pirgit Pedaja.

Näiteks pika ajalooga Tallinna Pelgulinna gümnaasium kevadest enam uusi õpilasi kümnendasse klassi vastu ei võta. Kui praegused gümnasistid lõpetavad, muutub senine gümnaasium põhikooliks. Mullu augustis avatud Pelgulinna riigigümnaasiumi 360 kohale kandideerib sel kevadel õppima aga kokku 2769 noort.

"Kindlasti ei ole Tallinnal plaanis hakata suurel hulgal munitsipaalgümnaasiumite gümnaasiumiosi sulgema. Rahvastikuprognoos näitab, et Tallinnas gümnasistide arv suures pildis ei vähene," lisas Pedaja.

10. klassidesse pakub Tallinna linn sügisel algavast õppeaastast 3348 kohta, riigigümnaasiumid ootavad Tallinna ja Harjumaale gümnaasiumiastet alustama kokku ligi 900 õpilast.

Sisseastumine 2024. aastal Viimsi, Tabasalu, Saue, Mustamäe, Pelgulinna, Tõnismäe ja Rae riigigümnaasiumitesse. Autor/allikas: Haridus- ja teadusministeerium

Kõvad konkursid ka linnagümnaasiumitesse

Menukatesse munitsipaalgümnaasiumitesse soovib siiski õppima asuda tuhandeid noori. Märtsi keskel korraldasid Tallinna Kesklinna koolid - Gustav Adolfi gümnaasium (GAG), Tallinna 21. Kool, Tallinna inglise kolledž, Tallinna reaalkool - ühiskatsed, kuhu registreerus 2473 noort.

"Selle aasta ühiskatsetel osalejate arv on kõigi aegade rekord. Võimalik, et selle põhjuseks on, et tegime seekord registreerismisaja natuke pikemaks," ütles GAG-i gümnaasiumiosa õppejuht Moonika Tambik. Tema sõnul kasvab aasta-aastalt ka nende noorte hulk, kes märgivad esimeseks eelistuseks just GAG-i. Sellel aastal oli neid 45 protsenti kõigist ühiskatsetel osalenutest. Tambiku sõnul võib siin põhjuseks olla GAG-i gümnaasiumiosa õppesuundade lai spekter - klasse on küll neli, kuid õppesuundi kaheksa. Kõige eelistatum oli sel kevadel ettevõtluse õppesuund.

Kutse GAG-i gümnaasiumisse õppima tulla saab 150 noort. Praegu on GAG-is käimas testist edasipääsenutega vestlused. "Meil on kokkulepe, et 30. aprilliks peavad need õpilased, kes on saanud kohapakkumise, otsustama ära, kuhu kooli nad lähevad. Siis saavad kohapakkumise need, kes olid ootenimekirjas," sõnas Tambik.

Lõplikud kümnendike nimekirjad panevad koolid kokku jaanipäevaks.

Mustamäele püritakse ka Hiiumaalt

Järjest enam on populaarsust võitmas Mustamäel asuv 32. Keskkool, mille gümnaasiumiossa soovib õppima minna 1200 noort, kuid kuhu võetakse vastu 144. Eelmisel aastal oli soovijaid 1189.

"Meie kooli soovijate hulk igal aastal kasvab," ütles gümnaasiumi õppejuht Kerstin Vessik. "Meil on gümnaasiumis viis õppesuunda, mis on selgelt eristuvad ja millel on juba pikad traditsioonid," sõnas Vessik. "Meil on lähenemine, et õpilane on üks tervik: pakume akadeemilisele poolele lisaks võimalusi koolielus kaasa lüüa ja seda korraldada," ütles õppealajuhataja. Tema sõnul on 32. Keskkooli gümnaasiumiosasse soovijaid üle Eesti: lisaks Tallinna noortele tuleb katsetele ka lapsi Hiiu- ja Saaremaalt.

Praegu käib koolis katsete teine voor. "Aprilli lõpuks hakkame teada andma, kes saavad kooli, kes lähevad ootenimekirja ja kellele ütleme ei," ütles Vessik.

Samuti eraldi gümnaasiumikatsed korraldanud Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) soovis õppima tulla 600 noort, ütles kooli sekretär Mairi Aas, kes hindab seda hulka viimaste aastate võrdluses tavapäraseks. Aasa sõnul lõpetab sellel kevadel VHK tavatult suur lend, 150 noort, kuid nii palju lapsi käib Aasa sõnul koolile ruumipuuduse tõttu üle jõu ja on tõenäoline, et sel aastal võetakse gümnaasiumisse vastu vähem õpilasi. Tavapärases VHK lennus on 130 õpilast.

Aasa sõnul oli soovijaid nii humanitaar- kui ka reaalsuunda, kuid eelistati siiski pigem reaali. Tulemused peaks selguma mai alguses, sest kunsti- ja teatrivaldkonna erialakatsed on alles pooleli.

Uuel õppeaastal Tallinnas ja Harjumaal õpinguid alustavate gümnasistide täpne arv selgub septembris.