Gümnaasiumite uus vastuvõtusüsteem paneb osa õpilasi raskesse seisu

Pea 15 000 peret ootas teisipäeva ärevusega, sest gümnaasiumid ja kutsekoolid hakkasid täna saatma põhikooli lõpetajatele pakkumisi tulla nende kooli õppima.

"Minu klassist täna juba, kui me lõpureisilt sõitsime tagasi, olid paljud saanud enda vastused, et olid koolidesse sisse saanud. Aga nüüd veel päeva jooksul ja õhtul tuleb veel kindlasti teateid, et kuhu kes on sisse saanud, et kõik ei tule kohe varahommikul," lausus põhikooli lõpetaja Lili-Marleen.

Neiu teab, et tal on kolm päeva aega otsustamiseks. Kui ta sellest loobub või jätab üldse vastamata, siis saadab kool kutse järgmisele soovijale. Küll tuli talle üllatusena, et ta saab hiljem vastu võetud kohast loobuda, kui peaks tulema pakkumine oma lemmikkoolilt.

"Kui on õpilase valikus olnud kuus kooli ja ta saab nendest viienda eelistusega kooli kõigepealt, siis ikkagi soovitame selle kutse vastu võtta, sest tal on valikuvõimalus kuni 30. juunini sellest kutsest loobuda ja võtta vastu oma esimese valiku kooli kutse," sõnas HTM-i õppimiskohustuse projektijuht Külli Solo.

Gustav Adolfi gümnaasium tegi pakkumise 144 õpilasele ja 100 last on ootenimekirjas. Kõige keerulisemasse seisu on tänavu sattunud koolijuhi Jüri Käosaare sõnul tublid keskmikud, kes saavad ilmselt kõige hiljem teada, millises koolis nad sügisel jätkavad.

"Suure tõenäosusega ühest koolist saavad koha ja siis lükkavad tagasi, sõltuvalt sellest, kus vabanema hakkab. See doomino hakkab juuni teises pooles siin arvatavasti mängima ja kannatajaks on suuretõenäosusega need, kes on keskmiste tulemustega," ütles Käosaar.

Nelja Tallinna kutsekooli ühendava tehnoloogiakolledži 1300 kohale kandideeris tänavu üle 3000 põhikooli lõpetaja.

"Nüüd kuni 1. juulini toimub põhimõtteliselt selline liigutamine, sest nüüd hakkavad ju lapsed, kes on astunud mitmesse kohta sisse, oma otsuseid tegema ja osadel erialadel on väga tugev konkurss, seega mida rutem otsust teha, seda kindlam on koht koolis," ütles Tallinna tehnoloogiakolledži turundusjuht Kristel Martis.

Pelgulinna riigigümnaasium võtab vastu 360 õppurit ja teisipäeval saadeti kutseid välja pisut enam, sest teada on, et Tallinnas piltlikult öeldes kandideerivad kõik kõikidesse koolidesse ja on üksjagu loobujaid.

"Me võiksime teha kohustuslikuks eelistuste seadmise. See muidugi võtaks peredelt ja õpilastelt ära valikuvabadust, aga süsteemi vaates teeks kõik sujuvamaks," sõnas Pelgulinna riigigümnaasiumi direktor Indrek Lillemägi.

Järgmisel kevadel aga on kõik hoopis teisiti, sest siis peaks töökorras olema infosüsteem, mis hakkaks koolikohti pakkuma automaatselt.