Gümnaasiumikatseid saatis ministeeriumi segane asjaajamine

Praeguseks on tänavuste gümnaasiumikatsete kirjalik osa läbi ning tulemas on vestlusvoorud. Kuigi nii Tartus kui ka Tallinnas oli gümnaasiumisse proovijaid palju, siis katseid jäi saatma haridusministeeriumi segane asjaajamine ning otsustamatus.

Tartu viie kooli – Hugo Treffneri, Miina Härma, Jaan Poska, Kristjan Jaak Petersoni ja Tamme gümnaasiumi – ühiskatsete eest vastutas sel aastal Treffneri gümnaasium.

Treffneri direktori Ott Ojaveeri sõnul registreeris katsetele sel aastal kokku 2131 õpilast. Number ei näita aga tema sõnul terviktõde, sest tavapäraselt jääb katsetele registreerunutest igal aasta kõrvale viis kuni kaheksa protsenti.

"Sel aastal oli Tartu ühiskatsetel vähem n-ö haridusturismi, sest samal ajal olid ka mitmes Tallinna koolis katsed ning seepärast oli selliseid proovijaid vähem," ütles Ojaveer.

Samas ei saa Ojaveeri sõnul rääkida vestlusele kutsutute arvust, sest viie kooli ühisotsusena sel aastal vestluseid ei korraldatud.

Selle taga on direktori sõnul haridusministeeriumi probleemid sisseastumise infosüsteemiga (SAIS). Kui veel aasta alguses pidid kõik konkursid toimuma SAIS-is, siis veebruari lõpus selgus, et platvorm siiski kasutuskõlblikuks ei saa.

Sestap pidid Tartu viie kooli katsed tagasi sisseastumine.ee portaali kolima. SAIS-i parameetrite järgi oleks sisseastumisvestlusi pidanud hindama 100 palli skaalal. Kuna see oleks vestluste subjektiivsuse pärast olnud väga raske, otsustasid Tartu koolijuhid katsed üldse tegemata jätta.

"Meil on koolis teisi asju ka teha kui reageerida kogu aeg ülikiiretele [haridussüsteemi] muudatustele," lausus Ojaveer.

Hugo Treffneri gümnaasium võtab sel aastal vastu viis paralleelklassi ning kokku 180 uut gümnasisti. Viie kooli katse vastuvõtutulemused selguvad 9. juunist.

Tallinna nelja kooli katsed

Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG), Tallinna 21. kooli, Inglise kolledži ja reaalkooli ühiskatsetel osales sel aastal 2471 õpilast, mis tähistab uut rekordit.

Kuigi ka neli Tallinna kooli lähtuvad SAIS-i parameetritest, mis tähendab, et vestlusi tuleb 100 punkti skaalal hinnata, siis GAG-i direktori Jüri Käosaare sõnul see Tallinnas sarnaselt Tartu koolidega probleeme ei tekitanud.

"Meil on eelmistest aastatest hindamismaatriks paigas ning seepärast see ka meil suuri probleeme ei tekitanud," sõnas direktor, ent lisas siiski, et segadust ja kiireid ümbermängimisi on haridusministeeriumi poolt olnud rohkem kui võiks.

Eelkõige on Käosaare hinnangul kahju sellest, et mitu korda muutunud SAIS-i kasutamise otsuse tõttu lendas mõne koolitöötaja kahe nädala töö lihtsalt vastu taevast.

Tallinna nelja kooli katsetel ei ole Käosaare sõnul vaja koolidest pingerida valida.

"Õpilane sai registreerudes märkida kuni neli kooli, kuhu kandideerida soovib ning valida vastavalt vestlusvooru ajavahemiku. Viimane on selleks, et sama õpilane ei satuks samal päeval teise kooli vestlusele," selgitas Käosaar.

GAG kutsus tänavu vestlusvooru 538 õpilast ning vastu võetakse 144 õpilast.

Ka kutsekoolidesse oli konkurss suur

Tartu rakendusliku kolledži (VOCO) direktori Raini Jõksi sõnul soovis tänavu nende kooli astuda ligi 2500 õpilast.

"Sel aastal oli proovijaid ligi viis kuni 10 protsenti rohkem. Tõsi küll, ka õppekohti on tänavu rohkem," sõnas Jõks ning lisas, et keskeltläbi kandideeris ühele kohale umbes 2,5 õpilast.

Kuigi suurt konkurentsi mõjutas ka põhikoolilõpetajate suur arv, siis Jõksi hinnangul on ka tunda, et noored hindavad rakendusharidust rohkem kui varem.

Kõige suurem oli VOCO-s konkurents ilu- ja heaoluteenuste erialale, kus 52 kohale kandideeris 381 õpilast, mis teeb veidi enam kui 7,3 sooviavaldust õppekohale.

Lisaks avaldas Jõks heameelt, et populaarsemaks on muutunud ka inseneeriaerialad, kus oli sooviavaldusi samuti rohkem kui varasematel aastatel.

Sel õppeaastal õpib Eestis 9. klassis 15 874 õpilast.