Rootsi saatis välja julgeolekuohuks tunnistatud Hiina ajakirjaniku

Rootsi Julgeolekuteenistuse (säpo) teatel on väljasaadetud 57-aastane ajakirjanik elanud riigis peaaegu 20 aastat, millest rohkem kui 10 aasta jooksul on ta riigi julgeolekut oma tegevusega ohustanud.

Ajakirjanik võeti vahi alla eelmise aasta oktoobris ning novembris oli tema suhtes langetatud väljasaatmisotsus. Ühtlasi keelati ajakirjanikul riiki tagasi tulla. Veebruaris jättis otsuse jõusse Rootsi immigratsioonikohus ning eelmisel nädalal kinnitas selle valitsus.

Põhjala riikide ringhäälingud, teiste seas Rootsi rahvusringhääling SVT ja Soome rahvusringhääling Yle, on uurinud Hiina luureametite tegevust Põhjamaades.

Vahistatud ajakirjanik avaldas artikleid oma veebilehel, lisaks Rootsile kajastas ta ka teistes Põhjamaades toimuvat. Nii kirjutas ta Soome andmekeskustest ja koroonapiirangutest.

Eelmisel aastal tõi ajakirjaniku rolli Hiina kommunistliku partei mõjutustegevuses välja Rootsi Välispoliitika Instituut, mille aruande järgi levitas ajakirjanik aktiivselt Hiina võimude jutupunkte.

Väljasaadetul on olnud aktiivsed kontaktid Hiina saatkonnaga Rootsis. Lisaks ajakirjanikutööle saatis ta mitu Hiina valitsus- ja äridelegatsiooni nende Rootsi-visiitidel ning aitas korraldada Hiina valitsust toetavaid üritusi.

Ajakirjaniku advokaadi sõnul pole aga tema klient julgeolekuoht ning süüdistused on umbmäärased.

"Säpo sõnul on ta olnud julgeolekuohuks üle 10 aasta, kuid see hakkas tegutsema alles nüüd," ütles advokaat, lisades, et tal pole kõik süüdistuste detailid selged.

Hiina tegutseb aktiivselt luurega Rootsis, ütleb säpo.

Ka Soome Kaitsepolitsei (supo) on regulaarselt hoiatanud Hiina luurajatest tuleneva ohu eest.

Eelmisel nädalal avalikustas Soome keskkriminaalpolitsei lisainfo Hiina luureametiga seotud häkkerite rünnaku kohta Soome parlamendile.