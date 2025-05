Säpo pidas kinni spioneerimises kahtlustatava Rootsi diplomaadi

Säpo info kohaselt peeti pärast viimastel päevadel Stockholmi piirkonnas toimunud operatsiooni käigus kinni isik, keda kahtlustatakse spionaažis, kuid teates ei antud rohkem teavet toimunu kohta.

"On õige, et meil on juhtum, kus kahtlustatakse spionaaži," ütles Säpo pressiesindaja Karin Lutz Reutersile. "Üks inimene on vahi alla võetud."

SVT teatas, et kahtlusalune on töötanud mitmes Rootsi saatkonnas üle maailma ja et juhtumiga tegeleb Rootsi prokuratuuri riikliku julgeoleku üksus.

Justiitsminister Gunnar Strömmer ütles SVT-le, et valitsust on teavitatud ja et vahi all olevat isikut kahtlustatakse spionaažis mõistlikul alusel. Mõistlik alus on Rootsi seaduste kohaselt kahest kahtluse astmest madalam.

"Uurimine tuleb läbi viia ja ma ei taha seda ette ära teha," ütles Strömmer SVT-le.

Vahi all oleva isiku kaitsmiseks määratud advokaat Anton Strand keeldus kommentaaridest.

Rootsi võimud on viimastel aastatel väljendanud muret nii välisriikide nagu Venemaa, Hiina ja Iraan kui ka kodumaistest rühmitustest lähtuva ohu kasvu pärast, mis on seotud vägivaldsete rünnakute ja hübriidsõja ning majandusspionaažiga.

Säpo hoiatas selle aasta märtsis, et välisriigid tegutsevad viisil, mis ohustab julgeolekut, kasutades hübriidtegevust Rootsi ja Euroopa destabiliseerimiseks.