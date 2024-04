Euroopa kohus heidab Šveitsile ette tegevusetust kliimamuutuse vastu

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas teisipäeval, et Šveits ei pinguta kliimamuutuse pidurdamiseks piisavalt. Tegemist on esimese omatolise otsusega riigi kohta kliimaküsimuses.

Kohtu poole pöördus Šveitsi vanemate naiste ühendus, kellele teevad muret kliimamuutuse tagajärjed ja kelle väitel ei astu Šveitsi valitsus piisavalt samme kliimamuutuse tagajärgede leevendamiseks.

Kohus leidis, et Šveits rikkus Euroopa inimõiguste konventsiooni paragrahv 8, mis tagab õiguse era- ja perekonnaelu austamisele.

Samas lükkas kohus protseduurilistel põhjustel tagasi kaks teist hagi valitsuse kliimapoliitika vastu.

Nii ei rahuldatud kuue 12-24-aastase portugallase hagi 32 riigi, seal hulgas Portugali vastu, sest kaasuse puhul ei olnud ammendatud kõiki lahendusvõimalusi riiklikul tasandil.

Kolmandal juhtul lükkas kohus tagasi ühe endise Prantsusmaa linnapea väite, et Prantsuse riigi tegevusetuse tõttu ähvardab linna oht mere alla jääda.

Kohus leidis, et endine linnapea ei ole selles asjas ohver, sest ta on praeguseks Brüsselisse kolinud.

Thunberg: kohtuotsus Šveitsi kohta on alles algus

Kliimaaktivist Greta Thunberg ütles teisipäeval, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus, et Šveits ei tee kliimamuutuse pidurdamiseks piisavalt, on alles algus.

"See on alles kliimakohtuprotsesside algus," ütles ta.

"Üle maailma annavad üha enamad inimesed oma valitsusi kohtusse, et võtta nad vastutusele oma tegude eest."