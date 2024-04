Putin võrdles ennast Jeesusega

Putin esines oma sõnavõtuga videosilla teel Moskva lähistel noortekeskuse avamisel. Oma kõnes võrdles Vene autoritaarne juht Venemaa noorte "kaitsmist" lääne mõju eest Peetruse ja Andrease värbamisega Jeesuse poolt.

"Mäletate, kui Jeesus tuli Galileasse ning nägi Galilea mere kaldal kaht kalurit? Üks püüdis kala, teine parandas võrku. Ning ta [Jeesus] ütles neile: "Tulge minuga ja ma teen teist meeste kalureid, inimhingete kalureid." Nad said tema jutlustajateks ja õpilasteks," ütles Putin kohalikele ametnikele.

"See oli väga oluline, kui maailma religioonid arenesid, kuid see pole vähem oluline nüüd, kui me peame kaitsma meie traditsioonilisi väärtusi, meie kultuuri, meie traditsioone ja meie ajalugu. See on väga oluline meie riigi tuleviku jaoks," lisas Kremli isevalitseja.

Putin andis varem käsu rajada noortekeskused üle kogu Venemaa. Kremli uus algatus sarnaneb NSV Liidu aegsete pingutustega noorte ja laste seas kommunistlike väärtuste juurutamisel juba noores eas.

Tänapäeva Venemaal asendus NSVL-i ateism riiklikult toetatud õigeusuga, kirjutab The Times. Õigeusu kirik levitab tihti võimudele soodsaid sõnumeid, hiljuti nimetades Venemaa sõda Ukraina vastu pühaks sõjaks.