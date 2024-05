Patriarh Kirill kutsus kaitsma Venemaa "pühasid piire"

"Me palvetame täna eriti meie Venemaa riigi eest, mis elab läbi raskeid, võib-olla mõnes mõttes saatuslikke katsumusi. Palume Issandal kaitsta meie maa pühasid piire," ütles Moskva ja kogu Venemaa patriarh Päästja Kristuse katedraalis pärast ülestõusmispüha liturgiat peetud jutluses.

Vene õigeusu kiriku pea avaldas ühtlasi lootust, et jumal peatab Venemaa ja Ukraina vahelise "sisesõja".

Kirill märkis, et tänapäeval peaksid usklikud üheaegselt palvetama ka "võimude ja sõjaväe eest" ning nende eest, kes täna, paljude jaoks rahuajal, "Isamaad kaitstes ei kaota mitte ainult oma tervist, vaid ka oma elu".

Kirill on tugevalt toetanud Venemaa agressioonisõda Ukrainas, mis kestab juba kolmandat aastat. Kümned tuhanded on tapetud ja miljonid aetud oma kodudest välja pärast seda, kui Putin andis 2022. aasta veebruaris oma vägedele käsu tungida oma läänenaabrile kallale.

Teenistusel osales ka Putin

Päästja Kristuse katedraalis peetud jumalateenistusel osales ka Vene president Vladimir Putin, keda saatis Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

Tumedas ülikonnas, valges särgis ja tumepunase lipsuga Putin seisis koos Sobjaniniga, mõlemal käes süüdatud punane küünal. Venemaa juht lõi laupäeva hilisõhtul alanud ja pühapäeva varajaste tundideni kestnud traditsioonilisel jumalateenistusel mitu korda risti. Kui Kirill teatas "Kristus on üles tõusnud", ühines Putin teiste usklike vastusega "Ta on tõesti üles tõusnud".

Avalikkusega Vene president ei rääkinud.

Hiljem vahetasid Putin ja Kirill lihavõttepühade kingitusi.

Vene president Vladimir Putin ja Moskva linnapea Sergei Sobjaninn ülestõusmispühade jumalateenistusel. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Õigeusklikud, sealhulgas Vene õigeusu kirik, järgivad pigem Juliuse kui Gregoriuse kalendrit ja tähistavad ülestõusmispühi sel nädalavahetusel, samas kui enamik lääne kirikuid tähistas seda püha 31. märtsil.

Putin, kelle jaoks õigeusk on maailmavaateliselt kesksel kohal, käib suurte kirikupühade ajal alati jumalateenistustel. Jõulude ajal käib ta tavaliselt intiimsematel jumalateenistustel väljaspool Moskvat asuvates kirikutes.

Ülestõusmispühadel osaleb Vene liider traditsiooniliselt kuldkupliga Päästja Kristuse katedraalis, mis ehitati uuesti üles pärast Nõukogude Liidu lõppu ja on saanud Vene riigi ja õigeusu kiriku tihedate suhete sümboliks.

Presidentuuriaastate jooksul on Putin ülestõusmispühade teenistuselt Päästja Kristuse katedraalis puudunud vaid kahel korral: 2003. aastal, kui ta viibis ametlikul visiidil Tadžikistanis ja 2021. aastal koroonaviiruse pandeemia haripunktis.

Kirilli juhitav kirik on piiranud sisemisi lahkarvamusi – ühte preestrit ähvardab kirikust väljaheitmine, kuna ta keeldus palvetamast Jumala poole, et juhataks Venemaa võidule Ukraina üle, ühe teise ametivolitused on peatatud, kuna ta juhatas surnud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi haual mälestusteenistust.