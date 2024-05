Harri Tiido: kuidas Venemaal tudengite ajusid komposteeritakse

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa "mõttehiiglased". Andrei Ilnitski sõnul ei sõltuvat Venemaa võidust Ukrainas mitte ainult maailma tulevik, vaid üldse kogu inimkonna eksisteerimine, märgib Tiido.

Moskva füüsika-tehnika instituuti ilmus hiljuti uus õppejõud. See õppeasutus olla tuntud oma opositsioonilise meelestatuse poolest. Aastal 2022, kuu pärast täiemõõdulise sõja alustamist Ukraina vastu, üllitasid 2500 tudengit ja vilistlast kirja, milles mõistsid sõja hukka.

Mis neist seejärel sai, ei oska ma praegu öelda, kuid ilmselt on jõutud järeldusele, et õppijatele on ka selles asutuses vaja õige mõtlemine külge pookida. Kuna instituudis õpitakse üsna konkreetseid loodusseadustega seotud aineid, on see ilmselt raske ülesanne.

Lahendus leiti. Uut rahvusvahelises kogukonnas toimuvatele protsessidele pühendatud kursust pandi aprilli algul lugema selle autor, kaitseminister Sergei Šoigu nõunik Andrei Ilnitski.

Ilnitski on ise selle instituudi lõpetanud ja tuntud muuhulgas kui konspiroloog ja Ukraina sõja ideoloog. Kui ühe tema kirjutise juures ka fotot nägin, üllatusin pisut, sest mehel näisid õlgadel olevat kindralleitnandi pagunid. Kuigi sõjaväega tal varasemast ajast pistmist justkui ei olnud. Kontrollimisel selgus, et ta on riiginõuniku auastmega ja neil on oma munder ning oma pagunid, mis küll armee omadest kuigivõrd ei erine.

Paar sõna Ilnitski minevikust. Omal ajal oli ta tööl Mihhail Hodorkovski Avatud Venemaas, kus kureeris välissuhteid. 2006. aastal sai Saulusest Paulus ja Ilnitski kolis opositsioonist võimuringkondadesse, erakonda Ühtne Venemaa.

Aastal 2015 sai temast kaitseminister Šoigu nõunik. Selles ametis on ta jõudnud mitmete ideedega silma paista. Ta olnud üks neist, kes pakkus tähe Z agressiooni sümboliks. Teoreetilisel tasandil on ehk tähtsamgi tema pakutud termin "mentaalne sõda", mida lääs pidavat Venemaa vastu. Selle eesmärk olla eneseteadvuse murdmine ja vastase ühiskonna mentaalse ehk tsivilisatsioonilise aluse hävitamine.

Instituudis käivitati seminar ametliku nimega "Aktuaalsed strateegiad", mille Ilnitski oli just selle õppeasutuse tarbeks koostanud. Riiginõunik ise pooldab ülemaailmse vandenõu teooriat ja on ka koroonadissident. Haigust nimetas ta platvormiks, mis olla loodud Venemaa ja Hiina suveräänsuse hävitamiseks. Tänavu veebruaris ilmus ajalehes Parlamentskaja Gazeta tema kontseptsioon vene rahva mentaalse julgeoleku tagamiseks. Päris segane jutt, aga igaüks võib sellega loo järel olevate viidete abil tutvuda.

"Autor leiab, et Euroopa ja Ameerika ei piirdu vaid Venemaa territooriumi hõivamisega, rahva ja kriitilise infrastruktuuri hävitamisega."

Põhitees on selles, et mentaalset julgeolekut tuleb tagada relva jõul, murdmaks lääne sajanditepikkust tahet Vene tsivilisatsiooni vallutamiseks ja hävitamiseks. Autor leiab, et Euroopa ja Ameerika ei piirdu vaid Venemaa territooriumi hõivamisega, rahva ja kriitilise infrastruktuuri hävitamisega. Läänel olla laiem siht: muuta inimeste teadvust ja käitumist, sundida neid loobuma kultuurist ja vabadusest. Nimelt olla mentaalse sfääri allutamine sada korda tähtsam kui territooriumi hõivamine.

Laiemas plaanis olla globalistide poolt püstitatud ülesanne minna üle informatsioonilisele ja kognitiiv-mentaalsele domineerimisele, mida iganes see tähendab. Kuid see olla otsustav viis vastase üle strateegilise võidu saavutamiseks. Ja mentaalne sfäär saavat sõja osaks ning NATO operatiivseks domeeniks.

Maailmavalitsemise eest peetava sõja tellijaks ning korraldajaks olla transnatsionaalne võimusüsteem, mida nimetatakse süvariigiks. Otsuseid langetavad ühed, ehk süvariigi peremehed, täide viivad aga teised, poliitilised marionetid. See jutt tuli juba kuidagi tuttav ette, ka Eestis on midagi sellist kuulda olnud.

Ilnitski toob esile ka uuenduse, personaliseeritud bioloogilise relva. See olevat loodud vaid teatud konkreetsete inimeste tapmiseks. Riskitsoonis olla laiemas plaanis neli haavatavat rühma. Need on noored, pensionärid, eelarvelised töötajad ja sõjaväelased ning üldse jõustruktuuride liikmed. Üks eakam õppejõud olla selle peale öelnud, et füüsika-tehnika instituudis on alati olnud üks õppeaine lollidele. Nõukaajal oli selleks NLKP ajalugu, nüüd siis see…

Veel pisut Ilnitski õpetuse teoreetilisest alusest, kui seda nii võib nimetada. Süvariigi teooriat arendades jõudis mees antikristuse tehnoloogiani. Antikristus olla Saatana manipuleeritav inimene, Kristuse võltsing, kes püüab haarata enda alla kõik religioonid. Globaalse oligarhia alusprojektiks maailma valitsemisel saavat jumala asendamine.

Praegu sõdivat vene rahvas Ukrainas oma Vene maailma eest ja antikristusliku lääne vastu. Sõjaväljal käivat võitlus hea ja kurja vahel. Venemaa võidust ei sõltuvat mitte ainult maailma tulevik, vaid üldse kogu inimkonna eksisteerimine. Selle jutu järel kõlab Ukraina sõja pühaks sõjaks kuulutamine juba väga argisena.

Ilnitski sõnul on vaja kaitsta just vene rahvast kui tsivilisatsioonilist nähtust. Tuleb mõista, et venelased olla jumala poolt valitud rahvas. Ja Venemaal on kõik venelased – venelased-valgevenelased, venelased-ukrainlased, venelased-tatarlased ja nii edasi.

Lõppu lisan ühe teisegi akadeemilise nimetamise. Mullu asutati Venemaa riiklikus humanitaarinstituudis kõrgem poliitiline kool, mille juhiks määrati "Vene maailma" üks ideolooge ja euraasia mõttekäigu arendajaid Aleksander Dugin. Kool nimetati Ivan Iljini nimeliseks. Kuulu järgi olla vene emigrandist Iljin üks Vladimir Putini meelisfilosoofe. Muidu oli ta tuntud kui vene fašismi ideoloog ja Hitleri kiitja. Seetõttu on Vene kommunistid tema nime kasutamise vastu ka protesteerinud.

Dugin on muuhulgas tuntud ka omaaegse teleintervjuuga, milles ta kutsus "tapma, tapma, tapma" ukrainlasi. Varem oli ta kutsunud üles Tbilisi vallutamisele ja nii edasi. Ehk veel üks praeguse Vene režiimi vääriline ideeline isakene tudengite ajusid komposteerimas. Kunagi olnud ta Vene ideoloogias marginaal, kuid nüüd on mõttekese liikunud nii, et Dugin esindab juba peavoolu. Selliste tegelaste puhul ei maksa imestada suvaliste jaburate juttude üle Moskvast. Need on seal nüüd mainstream.

