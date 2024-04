Läti-Vene piirile tekkisid veokitest 20 kilomeetri pikkused järjekorrad

Aina rohkem veokeid seisab järjekorras Läti-Vene piiril. Kohalikud elanikud kurdavad, et maanteel seisvad veokid takistavad põllutehnika liikumist ning maanteega piirnevatele maatükkidele koguneb prügi.

Esimesed pikemad veokite järjekorrad tekkisid Grebneva piiripunkti lähedal selle aasta alguses, praeguseks on järjekord kasvanud 20 kilomeetri pikkuseks, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

LSM-i teatel ootab Grebneva piiripunktis piiriületust 700 veokit, Terehova piiripunktis ootab aga piiriületust koguni 1600 veokit.

"Me ei saa lahkuda või peame kasutame ümbersõite. Põllutehnika on neli meetrit lai ning teel seisvad veokid takistavad liikumist. Oleme siin elanud kogu elu, pole kunagi sellist järjekorda olnud," ütles põllumajanduses töötav kohalik elanik Sandra.

Enamik veokijuhtidest on Serbia kodanikud, kelle sõnul peavad nad ootama piiriületust üle nädala.

Tolliametnikud peavad kontrollima, kas veokite koorem ei riku Venemaa-vastaseid sanktsioone. Kokku on Venemaale sisseveoks keelatud kaupade nimekirjas 4500 kaupa ning kuus ei lubata piiri ületada umbes 20 veokil.

"Sageli on koormaks keerulised tehnilised seadmed, mida saab kasutada tsiviilotstarbel või topeltotstarbel ning tegemist võib olla mingi sõjalise tehnoloogiaga. Tollil tuleb seda kõike kontrollida. Samuti ka transiidi puhul Venemaa kaudu kolmandatesse riikidesse, nagu Kasahstan, Kõrgõzstan, Usbekistan, kuhu liigub palju kaupu," ütles LSM-ile tolliameti Grebneva osakonna asejuht Vilmars Jakupans.

Läti maksuameti (VID) tolliosakonna pressiesindaja Sandra Karklina Admine ütleb, et järjekorrad piiril jäävad lähiajal probleemiks, sest piiriületuspunktide arv on vähenenud ning Venemaa ei lase päevas läbi rohkem kui 100 veokit Grebneva piiripunktis ja 180 veokit Terehova piiripunktis.

Kohalikud elanikud on aga mures veokijuhtide jäetud prügi pärast, mille kogus muudkui kasvab. Piirkonnas teehooldusega tegelev ettevõte Läti riiklikud teed (LVC) ei suuda prügi kiiresti eemaldada. Kuni esmaspäevani oli võimalik näha teeääres suures koguses kuhjatud prügi. Kohalikud elanikud kurdavad, et ka pärast teisipäeval LCV läbiviidud koristustöid jäi prügi maanteega piirnevatele maatükkidele.

"Minu maatükk asub tee kõrval. Minu ema ja venna maa on samuti siin. Mida LVC teeb? Nad koristavad teel ja 15 meetri kaugusel sellest oleva prügi. Kes koristab minu maatükki?" ütles kohalik elanik Raimonds, lisades, et kuigi järjekorrad piiripunktis on tavaline nähtus alates 1990. aastatest, pole seni midagi tehtud.

Tolliametnikud loodavad, et olukorda saab parandada, võttes kasutusele elektroonilise järjekorra süsteemi, ehitades teed ümber kolmerealisteks ning suurendades parkimisplatside arvu piiri lähedal.