Fitch muutis negatiivseks Hiina riigireitingu väljavaate

"Väljavaadete ülevaatamine on tingitud kasvavatest riskidest Hiina riigirahanduse väljavaadetele ajal, kui riik seisab silmitsi senisest ebakindlamate majandusväljavaadetega, liikudes eemale kinnisvarast sõltuvast kasvumudelist valitsuse arvates jätkusuutlikumale kasvumudelile," seisab agentuuri pressiteates.

Fitch ennustab, et sel aastal kasvab Hiina valitsussektori võlakoormus 61,3 protsendile sisemajanduse koguproduktist (SKP-st) eelmise aasta 56,1 protsendilt, vahendab Financial Times.

"Viimaste aastate suured eelarvepuudujäägid ja valitsuse kasvav võlakoormus vähendasid fiskaalseid puhvreid reitingu vaatevinklist," lisas agentuur.

Samuti ennustab Fitch, et Hiina majandus kasvab sel aastal ainult 4,5 protsenti valitsuse seatud viieprotsendilise eesmärgi asemel, nimetades prognoosi alusteks kinnisvarasektori nõrkust ja majapidamiste vähest tarbimist.

Hiina rahandusministeerium kritiseeris agentuuri otsust, öeldes, et riigi võlakoormus on kontrolli all ning viieprotsendiline majanduskasvu eesmärk on kooskõlas kõikide eelduste ja "reaalsusega".

"[Fitch] ei suutnud tõhusalt hinnata rahanduspoliitika positiivset rolli majanduskasvu toetamisel," teatas ministeerium.

Pekingil on olnud raskused majanduskasvu toetamisega pärast koroonapandeemiat. Riiki vaevab kinnisvarasektori kriis, langevad välismaised otseinvesteeringud ja kõrge kohalike omavalitsuste võlakoormus, millega ei arvesta ametlikud valitsuse võlakoormuse näitajad.

Viimastel kuudel on Hiina võimud suunanud ressursse tööstusse ja kõrgtehnoloogiate arendamisse, samuti seadsid keskvõimud piirangud kohalike omavalitsuste kulutustele, mis sõltusid seni suuresti maatükkide müügist kinnisvaraarendajatele.