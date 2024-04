Valitsus kiitis heaks limonaadimaksu eelnõu

Valitsuse selgituses seisab, et magusa joogi maksu eesmärk on vähendada magusates jookides suhkru kogust ja magusainete kasutamist, et suunata elanikke tarbima väiksema suhkrusisaldusega või suhkru ja magusaineta jooke. "Kehtestatav maks suunab tootjaid jookide magustamiseks lisama vähem suhkruid ja magusaineid," märkis valitsus.

Maksumäära astmed sõltuvad toote suhkrusisaldusest ja magusainete kasutamisest. Eelnõu kohaselt maksustatakse magusaid jooke, mille suhkrusisaldus on vähemalt viis grammi 100 milliliitri joogi kohta.

Magusale joogile, mille suhkrusisaldus on vähemalt viis grammi, kuid alla kaheksa grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,15 eurot ühe liitri joogi kohta; joogile suhkrusisaldusega vähemalt kaheksa grammi 100 milliliitri joogi kohta kohaldatakse maksumäära 0,45 eurot ühe liitri joogi kohta ja joogile, mis sisaldab ainult magusainet või sisaldab nii magusainet kui ka suhkrut ja mille suhkrusisaldus on alla viie grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse olenemata magusaine kogusest maksumäära 0,15 eurot ühe liitri joogi kohta.

"Maksuga maksustatakse jooke nende Eesti turul esmakordselt kättesaadavaks tegemisel ja maksu maksab joogi importija, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetaja või Eesti tootja," seisis valitsuse koduleheküljel.

"Maksustatakse ka jooki, mis on magustatud magusainega (nt sahhariin, aspartaam, tamatiin, sukraloos, stevioolglükosiid), et vältida olukorda, kus tootjad hakkavad magusaineid senisest laialdasemalt kasutama (sh suhkrukoguse vähendamiseks)," märkis valitsus.

Lisaks maksustatakse ka magusad joogid, mis sisaldavad nii suhkrut kui ka magusainet.

Eelnõu kohaselt ei käsitleta magusa joogina toidulisandina kättesaadavaks tehtavaid jooke ega valmistisi. Maksust on vabastatud puuvilja-, marja- ja köögiviljamahlad, kuhu ei ole lisatud suhkrut või magusainet.

Samuti on maksust vabastatud piim ja piimatooted ning piima asemel tarbitavad taimsed joogid. Maksust on vabastatud ka alkohol alkoholiseaduse tähenduses, ravimid ja need magusad joogid, mida kasutatakse ravimite tootmiseks ja valmistamiseks, müügikohas kohapeal valmistatud ja pakutav magus jook, mis on pakendamata ja mõeldud kohe tarbimiseks ning meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ja kehakaalu alandamiseks kasutatavat päevatoidu asendajat.