Hispaania vasakpopulistid nõuavad Sanchezelt kaitsekulutuste kärpimist

Sarnaseid nõudmisi esitasid kolmapäeval nii Sancheze valitsuses ministrikohtadega esindatud valimisliit Sumar kui valitsust parlamendis toetav erakond Podemos, kirjutab Euractiv.

Sancheze juhtimisel koostatud selle aasta riigieelarve eelnõu näeb ette kaitsekulutuste tõstmist 1,3 protsendile sisemajanduse koguproduktist (SKP-st). Lisaks lubab Sanchez tõsta kaitsekulutused NATO-s kokku lepitud kahe protsendi tasemele 2029. aastaks. Nii peaks kaitsekulutused jõudma sel aastal 13,4 miljardi euroni.

Ometi ei toeta seda plaani Sancheze koalitsioonipartnerid.

"Enamus Hispaania töölisklassist ei pea tegema mingeid ohverdusi sõjamajanduse või militaartööstuse nuumamiseks," ütles Sumari parlamendifraktsiooni juht Inigo Errejon kolmapäeval peetud parlamendi istungi ajal, nõudes Sanchezelt kaitsekulutuste tõstmise plaanist loobumist.

Podemose peasekretär Ione Belarra süüdistas samal istungil Sanchezt koguni "Euroopa paremäärmuslastega" liidu moodustamises, nimetades kaitsekulutuste tõstmise plaani võidurelvastumiseks. Bellara väitis, et kaitsekulutuste tõstmine ei ennetavat sõda ning süüdistas Sanchezt USA juhiste täitmises.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kritiseeris Podemos Hispaania relvaabi Ukrainale.

Mis aga puutub Hispaania valitsusse plaani tunnustada Palestiina riiki, nõuab Belarra, et Sanchez teeks seda kohe. Lisaks nõudis Belarra "diplomaatiliste suhete katkestamist Tel Aviviga".

Errejon kutsus omakorda üles katkestama kaubandussuhted Iisraeliga, kehtestama täieliku relvamüügi keelu Iisraelile ning tooma Gazas tsiviilelanike hukkumise eest vastutavad inimesed Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) ette.

Mis kehtib Ukraina kohta, peab kehtima ka Palestiina kohta, lisas Errejon.

Varem sel nädalal kinnitas Hispaania valitsus, et Sanchez kavatseb külastada Norrat, Iirimaad, Belgiat ja Sloveeniat, et paluda nende riikide valitsustelt tuge Palestiina tunnustamisel.

"Meie eesmärk on selge: see on Palestiina riigi tunnustamisele üleskutsumine," ütles valitsuse pressiesindaja Pilar Alegria.