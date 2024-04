Haapsalus sai nurgakivi viimaste aastakümnete suurim korterelamute ehitus

Need peaksid valmis saama järgmisel kevadel. Nii mahukat korterelamu-arendust pole Haapsalus olnud aastakümneid. Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste rääkis Juhan Hepnerile, kui suure investeeringuga on tegu ja kuidas on läinud korterite eelmüügiga.