Fico toetas ootamatult Ukraina liitumist EL-iga

Slovakkia peaminister Robert Fico, kes on olnud vastu Ukraina ühinemisele Euroopa Liiduga, ütles neljapäeval, et Bratislava toetab nüüd riigi lõimumist Euroopaga, kirjutas portaal Unian.

Fico sõnul tahab Slovakkia olla Ukraina suhtes lahke sõbralik naaber.

"Me ei ole riik, mis loob teie teele takistusi. Vastupidi, me tahame teid aidata, pakkuda oma kogemusi. Slovakkia soovib, et Ukraina saaks kiiresti Euroopa Liidu liikmeks," ütles ta ühisel pressikonverentsil Ukraina peaministri Denõss Šmõhaliga.

Fico märkis, et EL-iga liitumine oleks Ukraina jaoks väljavaadete ja rahumeelse arengu tagatis.

"See ei ole spekulatsioon. See on absoluutne, täielik toetus. Hoiame teile pöialt," ütles Fico.