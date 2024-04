Soomes käib tuline eelarvekulude kärpimise arutelu

Soome valitsus arutab eelarvestrateegiat järgmisel nädalal. Peaminister Petteri Orpo rõhutas Soome ringhäälingule Yle antud intervjuus, et olukord on tõsine ja absoluutselt kõik tuleb üle vaadata

"Meie majanduse võlakoormus kasvab kohutava kiirusega, maksutulud on vähenenud, sest majanduskasv laseb end oodata, me oleme nii raskes olukorras, et Euroopa Komisjon on pannud Soome juba järelevalve alla," ütles Petteri Orpo. Ta lisas, et ka reitinguagentuurid on Soome majanduse olukorraga väga hästi kursis.

"Olen väga mures. Kui me ei tegutse, võib see viia krediidireitingu alandamiseni, mis tähendab kõrgemaid intresse ja see läheks kõik meie sotsiaalteenuste arvelt," toonitas Orpo.

Soome meedia andmetel on kavas muuhulgas tõsta käibemaksu. Praegu on Soomes enamikele kaupadele käibemaks 24, toidule 14 protsenti, see soodustus võib kaduda.

Majandusminister Ville Rydman ei välista ka ettevõtlustoetuste vähendamist. Sel nädalal on tähelepanu äratanud Yles ilmunud andmed, et kõige rohkem ehk üle 20 miljoni euro sai eelmisel aastal toetust laevafirma Viking Line, miljonitega toetati suuri metsa- ja metallitööstusettevõtteid, esikümnes oli aga ka näiteks hobuste võiduajamisega tegelev ettevõte.

Rahandusminister Riikka Purra sõnul ei saa majanduse tasakaalustamisel välistada mitte ühtki valdkonda, sealhulgas pensioni. Ta toonitas, et valitsus ei ole teinud veel otsust, missugused maksumuudatused ja kärped tulevad ja kuidas see pensione mõjutab.

Purra hinnangul võiks tõsta pensioniiga, aga peaminister Orpo on öelnud, et seda ei tule.

Kuigi ühtki otsust veel ei ole, ründasid opositsioonipoliitikud neljapäeval parlamendi infotunnis valitsuse liikmeid ägedalt.

"Valitsusprogramm lubas, et pensioneid ei puututa, aga austatud minister Purra, kas lööte nüüd kärpekäärid ikkagi vanaduspensionisse ehk tööga väljateenitud pensionisse?" küsis sotsiaaldemokraat Kimmo Kiljunen. Ta tuletas meelde, et Euroopa Liidu seatud vaesuspiir on Soomes 1350 eurot kuus ja praegu jääb ligi kolmandik Soome pensionäridest ehk pool miljonit inimest alla selle vaesuspiiri.

Soome pensionikeskuse andmetel oli eelmisel aastal Soomes elavate vanaduspensionäride keskmine pension ligi 2000 eurot.

Minister Purra juhtis tähelepanu sellele, et pensionärid ei ole mingi monoliitne rühm. "Pensionisaajaid on Soomes ligi 1,7 miljonit ja nende seas on väga mitmesuguseid pensjonisaajaid. Ma ei pea kuidagi võimalikuks, et meetmed puudutaksid väiksemaid pensione," ütles rahandusminister Purra.

Opositsioon ei lasknud end ministri sõnadest veenda. Keskerakonna esindaja Mikko Savola rääkis elukalliduse tõusust, kinnisvaramaksu ja ravimite käibemaksu tõstmisest, bensiinihinnatõusust. Kõik see on tema sõnul pensionäride elu niigi raskeks teinud.

"Keskerakond peab majanduse kordategemist vältimatuks, aga meie siiski ei kärbiks pensione nagu valitsus," ütles Savola.

Roheliste esindaja Saara Hyrkkö märkis, et rohelised esitasid sel nädalal meetmepaketi, mis aitaks majandust miljardi võrra tasakaalustada, ilma, et oleks vaja võtta raha hariduselt, haiglatelt ja väikese sissetulekuga inimestelt

"Kas valitsusel leidub julgust asetada keskkonna rikkumisele lõpuks asjakohane hinnasilt? Kas tulevad lõpuks otsused näiteks kaevandusmaksu märgatavaks tõstmiseks ja keskkonnale kahjulike toetuste vähendamisest?" küsis roheliste esindaja.

Riikka Purra sõnul käib praegu pingeline töö. Ta toonitas veelkord olukorra tõsidust.

"Kui rahandusministri lauale hakati tooma üha nõrgenevaid näitajaid, märke lausa sellest, et Soome võib ainsa riigina sattuda Euroopa Liidu rikkumismenetlusse, siis jah, me oleme sunnitud üle vaatama kõik," tõdes Purra.

Eelarvestrateegia lõplik arutamine peaks toimuma teisipäeval-kolmapäeval.