Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi

Soome ja Rootsi peaminister pöörduvad Euroopa Komisjoni poole, et säilitada stabiilne ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem.

Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja tema Rootsi kolleeg Ulf Kristersson saatsid esmaspäeval sel teemal ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

Komisjonil on kavas kolmapäeval esitleda oma ettepanekut heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks.

Orpo ja Kristerssoni sõnul on stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse dekarboniseerimiseks vajalikke ulatuslikke investeeringuid.