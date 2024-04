Enefit Green investeerib Poolas tuuleenergia projekti 80 miljonit

Hinnanguline investeering ulatub kokku umbes 80 miljoni euroni, teatas ettevõte. See summa sisaldab projektide soetusmaksumust ja muid arenduskulusid, mis on vajalikud projektide ehitusvalmiduseni arendamiseks.

Enefit Greeni juhatuse liikme Andres Maasingu sõnul on see oluline verstapost ettevõtte tuuleenergiaportfelli laiendamiseks Poolas koos sellise tugeva ettevõttega nagu RES Global Investment.

"Enefit Green on otsinud võimalusi oma taastuvenergiaportfelli kasvatamiseks Poolas, kus oleme tegutsenud alates 2019. aastast. Praeguses turuolukorras on oluline leida võimalusi nutikaks ja jätkusuutlikuks ärikasvuks. Allkirjastatud leping pakub Enefit Greenile tugeva tuuleenergia arendusportfelli ja võimalused jätkusuutlikuks kasvuks tulevikuks," kommenteeris Maasing.

Maasing lisas, et Enefit Green on Baltikumi suurim tuuleenergia tootja, kellel on pikaajaline kogemus nii tuuleparkide opereerimisel kui ka arendamisel.

Planeeritavate tuuleparkide ehitus ei alga enne 2028. aastat. Praeguste ootuste kohaselt hakkavad tuulepargid elektrienergiat müüma turule või lõpliku investeerimisotsuse tegemise ajal sõlmitava elektrimüügilepingu alusel.

Enefit Green sisenes Poola taastuvenergia turule 2019. aasta juunis, omandades päikesepargi arendusprojektid koguvõimsusega 19 megavatti. Ettevõte on alustanud lisaks kahe päikesepargi ehitust, neist ühe ehitus on lõppenud ja teise ehitus on lõppjärgus. Ettevõttel on Poolas opereerimises 20 päikeseparki koguvõimsusega 27 megavatti ja ehituse lõpusirgel Debniku 6 megavatine päikesepark.

Enefit Green opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ning Lätis ja Soomes. Ettevõtte töös oleva vara maht on üle 500 megavati ja ehituses oleva vara maht on üle 700 megavati.