Regionaalminister Madis Kallas lahkub ametist

"Ministriameti võtsin vastu sooviga võidelda Eesti maaelu eest ning vähendada piirkondlikku ebavõrdsust. Kui ametisse astusin ning põllumeeste, toidutootjate ja maapiirkondade inimestega suhtlesin, sain veelgi enam aru, kui kriitiline on praegu tegeleda sellega, et elu maapiirkondades lõplikult välja ei sureks," ütles Kallas.

"Tajusin Saaremaalt tulnuna seda vastutust ning tunnen täna, vaadates möödunud aastale tagasi, et need sihid, mis said ametisse astudes seatud, ei ole täiel määral täitunud," lisas ta.

Madis Kallase sõnul on viimane kuu toonud läbimurde paljudes olulistes küsimustes, kuid põllumajandus- ja regionaalpoliitikat tuleb teha järjepidevalt ja kõigi teiste oluliste teemadega võrdselt.

"Mul on hea meel, et jõudsime valitsuses kokkuleppele omavalitsuste jätkusuutlikuma rahastamise küsimuses ning leidsime võimaluse, et avada Maaelu Edendamise Sihtasutuse maakapitali laenu meede, mille maht on 20 miljonit eurot. Lisaks sai lahenduse seakatku kahjude hüvitamise pikk arutelu ja tegime lõpuks otsuse eraldada ettevõtjatele 1,2 miljonit eurot," toob Kallas näiteid viimase kuu läbirääkimistest.

"See otsus ei olnud minu jaoks sugugi lihtne. Olen ühe aasta regionaalministrina ametis olnud ning väga tänulik selle võimaluse eest Eesti maaelu heaks töötada. Ministriamet on täis katsumusi ning mul on olnud suur au töötada koos regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kollektiivi, Eesti põllumajandussektori ja omavalitsustega selle nimel, et igas Eesti paigas oleks hea elada," lisas Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets tunnustas Madis Kallast märgiliste saavutuste eest. "Valitsus leppis möödunud nädalal kokku täpse Robin Hoodi kava, millega suureneb maapiirkondade ja väikelinnade omavalitsuste rahastus. Samuti mitu meedet maakonnakeskuste ja kasvupiirkonna toetamiseks, nende seas muudatused maamaksus. Lisaks regionaalse ebavõrdsuse vähendamisele on sõlmitud ka kokkulepe põllumeeste toetamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu ning lisaks on sisuliselt valmis ühistranspordireformi plaanid," ütles Läänemets.

Edaspidi jätkab Madis Kallas tööd riigikogus. Kallase ametiaeg regionaalministrina kestis 17. aprillist 2023 kuni 16. aprillini 2024.