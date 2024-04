Hartman: regionaalse ebavõrdsuse vähendamine tõi mind kunagi poliitikasse

Regionaalministri kandidaat Piret Hartman (SDE) ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et peab uues ametis tähtsaks regionaalse ebavõrdsuse vähendamist, sest see on teema, mis ta kunagi poliitikasse üldse tõi.

Millal teile esimest korda läheneti selle jutuga, et võib-olla teist saab uus regionaalminister?

Esimesed märgid olid sellest pühapäeval, kui Tallinna koalitsioon kinnitati.

Nii et teil on olnud ainult paar päeva aega otsustada, kas see pakkumine vastu võtta või mitte. Suhteliselt lühike aeg ja ometi te sukeldute põhimõtteliselt uude valdkonda.

Poliitikas on asjad nii, et otsuseid tuleb teha väga kiiresti. Selline aeg mul oli. Ja loomulikult, selline maailmaparandaja hing minus sees on. Mul oli täna väga palju häid võimalusi ka olemasolevates töökohtades panustada, aga loomulikult sellise regionaalse ebavõrdsuse vähendamine on üks nendest missioonidest, mis on üldse mind kunagi poliitikasse toonud.

Kultuuri asemel maaelu. Mis teeb teist tugeva võimaliku regionaalministri?

Ühest küljest minu haridus on seotud põllumajandusega. Ma olen lõpetanud põllumajandusülikooli kui ka maaülikooli, saanud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi sealt. Teiseks on see, et eelmisel aastal valmistasime koostöös Madis Kallasega ette maa- ja ruumiametit, nii et ma juba tegelikult töötasin peaaegu neli-viis kuud regionaal- ja põllumajandusministeeriumis. Ja regionaalteemadega ma ka Ida-Virumaal väga palju pidin kokku puutuma.

Mitmed teemad, mis on tähtsad, on ka läbi käinud: põllumeeste toetused, Robin Hoodi plaan, ühistransport. Mis saab Robin Hoodi plaanist? Kuidas õnnestub rikkamaid omavalitsusi veenda, et andke oma lasteaia ehituse rahad vaesematele, et nad saaksid hooldekodukohti luua?

Ma loodan, et see kokkulepe, mis eelmisel nädalal valitsuses saavutati, ikkagi peab. Ja eks alustame siis läbirääkimisi.

See on nii üldsõnaline olnud, et arutame, läheme edasi, plaanime - see ei ütle mitte midagi.

Küllap ma sukeldun sellesse. Ma tean, et Madis Kallas on väga palju erinevate kohalike omavalitsustega seda teemat läbi rääkinud ja võtan siis ohjad üle sellest kohast, kus need sinna jäid.

Mis saab ühistranspordist? Raha on vähe, puudujääk on juba praegu suur. Kuidas te tagate, et aasta lõpu poole ühistransport seisma ei jää?

Ühistranspordireform on ju kokkulepitud. Ka täiendav ressurss sellele. Ma tean, et ministeeriumis on see reform ettevalmistatud. Samamoodi, võtan selle reformi kätte, süübin sellesse ja läheme sellega edasi.

Rahandusministeeriumist tuleva inimesena kindlasti teate, milline on riigi hetke rahaline seis. Meil on hästi palju räägitud sellest, et tuleb hakata kärpima. Kustkohast te kärbite ministrina oma valdkonnas?

Rahandusministeeriumis vastutasin meeskonna eest, kus oli ka nulleelarveprojekt sees, nii et ma päris hästi tajun, milline olukord on. Aga kindlasti ei saa teha kärpeettepanekuid väga kiireloomuliselt, sinna tuleb sisse süveneda, vaadata, millised võimalused on.

Aga te peate leidma need kärpekohad?

Kõik ministeeriumid peavad neid leidma.