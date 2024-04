SDE esitab regionaalministri kandidaadiks Piret Hartmani

SDE esimees Lauri Läänemets selgitas, et Hartman end juba tõestanud otsusekindla ministrina ning on aidanud ametist lahkumisest teatanud Madis Kallase käivitatud regionaal- ja põllumajandusministeeriumis ette valmistada ka maa- ja ruumiameti loomist.

"Tulevases ametis on Piretile abiks kindlasti põllumajandusalane mitmekordne kõrgharidus ning laialdased teadmised ja kogemused riigijuhtimises ja poliitikas," sõnas Läänemets.

Hartman ütles, et kavatseb seista Madis Kallase algatatud nn Robin Hoodi kava lõpuleviimise eest.

"Regionaalministri kandidaadina on mul suur aukartus selle ameti ees. Samas on mind alati käivitanud ebaõiglus ja selle vastu võitlemine. Eestis on regionaalne ebavõrdsus, kuid tasuvad töökohad, toimiv ettevõtlus ja head transpordiühendused aitavad seda vähendada. Seisan Madis Kallase algatatud nn Robin Hoodi kava lõpuleviimise eest ja niisamuti pean tähtsaks ühistranspordi reformiga jõulist edasiminekut," ütles Hartman.

"Ka põllumajanduspoliitika esile tõstmine ja tähelepanu all hoidmine on minu jaoks oluline – kõige tähtsam on siin uue finantsperioodi ettevalmistamine, et Eesti põllumeestel oleks õiglased tingimused võrreldes Euroopa Liidu teiste liikmesriikide omadega," lisas ta.

Hartman töötab praegu rahandusministeeriumis strateegiatalituse juhina. Eelmises valitsuses oli Hartmanil kultuuriministri portfell ning enne seda töötas ta kultuuriministeeriumi asekantslerina.

Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas on Hartman varem töötanud kampaania- ja tegevjuhina. Tal on magistrikraadid nii Tallinna Tehnikaülikoolist digimuutused ettevõtluses erialal kui ka Maaülikoolist ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Senine regionaalminister Madis Kallas teatas teisipäeval, et lahkub ministriametist ja läheb riigikokku. Kallase volitused ministrina lõppevad südaööl.