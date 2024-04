Transpordiamet võtab Rapla maantee ohtliku keskpiirde maha

"Samas võtame kasutusele meetmeid, et teelõik liiklejatele oleks ohutu ja seetõttu paigaldame keskpiirde asemel painduvad püsttähised ehk kummipostid," teatas transpordiamet kolmapäeval.

Enne keskpiirde rajamist juhtus teelõigul neli inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai viga neli inimest (periood 2013–2019). Pärast teelõigu ümberehitust (periood 2020–2023) on juhtunud seitse inimkannatanutega liiklusõnnetust ja viga saanud kaheksa inimest. Vigastatutega liiklusõnnetuste arvestuses sõideti keskpiirdesse kolmel korral.

Varakahjudega liiklusõnnetusi juhtus 2017–2019 perioodil kaks, 2020–2023 perioodil 19, neist keskpiirdesse sõitmisi oli 11 juhul.

"Meie eesmärk keskpiirde paigaldamisel oli sõidusuundade eraldamisega parandada liiklusohutust sellel teelõigul ning katsetada lahendust Eesti liiklustingimustes. Veendusime, et see aitab vältida laupkokkupõrkeid, kuid pärast üldise õnnetuste arvu analüüsimist jõudsime järeldusele, et tee ristlõige ei ole oma kitsuse tõttu selleks siiski sobiv," ütles ameti peadirektor Priit Sauk.

"Keskpiirdesse sõidetud juhtumite puhul on siiski oluline märkida, et ilma piirdeta oleks võinud toimuda sõidukite laupkokkupõrge, mis maantee kiiruste juures on üldjuhul väga raskete tagajärgedega. Kuna 1+1 sõiduradadega teel on suur laupkokkupõrgete võimaluste oht, siis leidsime, et päris sõiduteede eralduseta me lõiku jätta ei tohi. Kummipostid ei välista küll täielikult laupkokkupõrkeid, ent need on siiski täiendav meede füüsilise takistuse näol vähendamaks riskiohtlikku käitumist," märkis Sauk.

Tallinna–Rapla–Türi maantee lõigule paigaldab transpordiamet lisaks kummipostidele pikivahe hoidmise vajadusest teavitavad infotahvlid ja teeb vastava teemärgistuse, rohekoridori lõik tähistatakse hoiatusmärkidega "metsloomad".

"Eesmärk on vähendada liiklusõnnetuste arvu sellel teelõigul ning eespool mainitud meetmed üheskoos peaksid vigastatutega liiklusõnnetuste juhtumeid kahandama," lisas Sauk.

Piirde eemaldamise ja kummipostide paigaldamisega on plaanis alustada selle aasta suvel sama teelõigu asfaltkatte taastusremondi käigus.

Piirde asendamise kummipostidega täiendava mõjuanalüüsi viib transpordiamet läbi kaks aastat pärast meetmete rakendamist, 2026. aastal.