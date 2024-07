Tallinna-Rapla maantee ohtliku metallpiirde asemel on nüüd kummipostid

Tallinna-Rapla maantee kurikuulus metallpiire on nüüd asendunud kummipostidega. Eksperdi sõnul on uus lahendus vanast kindlasti parem, kuid arusaamatuks jääb, miks möödasõite takistatakse pikal sirgel lõigul, kus seda vaja ei ole.

Neli aastat toimus Tallinna-Rapla maanteel eksperiment, kus kaht sõidurada eraldas metallpiire. Kuna õnnetuste arv sel lõigul kasvas, siis otsustas transpordiamet tara vahetada kummipostide vastu.

"Kuna seal oli juba lahendusena see keskpiirde lahendus, inimesed juba teadsid, et sealt on oodata teistsugust liikluskorraldust, siis tagasi minna ja lahendada see lõik niimoodi, et seal mitte midagi ei ole, ei tundunud mõistlik," selgitas transpordiameti liikuvuse kavandamise juht Johann Peetre.

Peetre sõnul on eesmärk hoida ära raskeid liiklusõnnetusi ning kummipostid piiravad ohtlikku riskikäitumist.

Iga päev seda teed kasutava teedeinseneri Ain Kendra sõnul on uus lahendus vanast küll parem, aga uus lahendus ei ole hea.

"Kui me räägime sellest, et siin on kokku umbes pea neli kilomeetrit seda postidega ala, siis ma saaksin aru, et siin selle ristmiku lähialas võivad postid olla õigustatud, täpselt samamoodi järgmise kolmekülgse ristmiku lähialas, aga kindlasti mitte nende kahe ristmiku vahel," kommenteeris Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse lektor Ain Kendra.

Kendra sõnul on praegu takistatud möödasõitu 1,2 kilomeetri pikkusel sirgel teelõigul, samas Tallinna poole sõites on see lubatud 400-meetrisel lõigul ja nii tekitati Kendra sõnul piirdeid pannes oht järgmisele lõigule.

Kuigi 400-meetrine lõik on möödasõiduks liiga lühike ala, paljud seda võimalust siiski kasutavad, sest järgmisel sirgel on kiiruskaamera ja nii on sagenenud sel lõigul avariid.

Peetre sõnul on praegune lahendus paika pandud koostöös liiklusohtlike kohtade töörühma ja kohalike liikluskorraldajatega.

"Mis on positiivne, et loomad pääsevad üle, sellepärast siin on olnud ka juhtumeid, kus isegi Youtube'ist võite leida, kuidas kits jalutab piki teed, kuni esimese katkestuskohani, et saada üle tee minna," ütles Kendra.

Autojuht Lauri sõnul rahulikult sõites ei häirinud teda ei metalltara ega ka kummipostid, kuid uus lahendus on vanast kindlasti ohutum.

"Ma olen nii palju Rootsis sõitnud, seal on samamoodi tarasid ehitatud, sellega harjumus on selline. Pigem on meie sõidukultuuris probleeme ka kindlasti," ütles Lauri.

Kummiposte talveks ära ei korjata ja ilmselt hakatakse neid Eesti teedel rohkem kasutama, sest tegu on ameti sõnul kulutõhusa lahendusega liikluse rahustamiseks.