Mesinikud loodavad mee DNA-testiga pettureid ohjeldada

Tänu viimase aja headele mee-aastatele on on Eesti meetootjatel laod täis. Ausatel mesinikel on aga toodangut maha müüa keeruline, kuna turu on vallutanud odav võltsmesi.

"Euroopas on tegelikult meepuudus. Euroopa riigid vajaksid mett, aga pakendajad ja poed vajavad odavat toodet, seda saadakse sellelt, kes odavalt pakub. Täna pakuvadki Türgi ja Aasia poolt riigid, aga seda ei saa meeks nimetada," selgitas Maaülikooli nooremteadur, mesinik Sigmar Naudi.

Mesinike murele hakkasid viis aastat tagasi lahendust otsima Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse teadlased. Nüüd on valmis ülitäpne mee DNA-test.

"Me tegelikult näeme väga laia pilti, alates erinevatest korjetaimedest, mesitarus ringi sibavatest putukatest kuni mesiniku kodutalus olevate koduloomadeni välja. Aga see, mida analüüsiga raporteerime, on eelkõige mee botaaniline koostis, kust see mesi on korjatud, mesilastega seotud erinevat patogeenid ja kolmas valdkond on võltsingute tuvastamine ja päritolu," rääkis Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse meeprojekti juht Kairi Raime.

Mee DNA-test maksab 250 eurot ja selle esmane sihtrühm on mesinikud ja mee kokkuostjad, kes soovivad külge saada nii-öelda kvaliteedimärget. Mõne aasta pärast loodetakse aga jõuda ka võltsijate tabamiseni.

"Kui meil õnnestub edasi liikuda ja tõestada selle mee DNA-testi olulisust ja vettpidavust, siis on lõpptarbijaks ka riiklik järelevalveasutus. Mee DNA-testiga on eesmärk minna ka järelevalveametisse ja teha koostööd järelevalveametiga, et me lõpuks suudaks ka poelettidel tuvastada võltspartiisid ja karistada tulevikus adekvaatselt neid petjaid, kes tahavad tulla tootega ebaausal viisil turule," ütles arenduskeskuse labori juhataja Kaarel Krjutškov.

"Poeriiulitelt võiks iga importmesi läbi käia meeanalüüsidest. Ja tegelikult võibolla ka meie siseturu meed. Kui ma tahaks näiteks eksportida, siis võiks ka laiemalt minna, et ka Euroopa pakendajad-kokkuostjad võiks ka hakata, et Eeuroopa Liit võiks tunnustada seda DNA-metoodikat. Et sa ei saa enne müüja, kui sellel ei ole kindlat DNA-päritolu. See tähendab, et see mesi peab nagu elus olema," rääkis Naudi.

Meeprojekti andmebaasi on juba kogutud ka välismaa mett, et DNA-testi teenust tulevikus ka Eestist väljapoole pakkuda. Teadurid saavad laboris veel mõnda aega igatahes suu magusaks.