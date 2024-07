Mesinikud prognoosivad head saaki

Köisi küla hobimesiniku Heino Kuusmanni 15 mesilasperet elavad valdavalt Eesti lamavtarudes, mille ümber on ka mesinikul hea rahulik askeldada. Pealegi ei pea perede läbivaatusel töötegijaid liialt häirima.

"Juuni lõpus võtsin esimese mee, kärjed olid juba valged. Ma arvan, et väga hea meeaasta tuleb. Ilmad on head – vihma tuleb, päikest on, sooja on. Tuleb hea mee-aasta," sõnas Kuusmann.

"30 kilogrammi mett peaks kindlasti tulema (ühe taru kohta), siis ma olen rahul juba," lisas ta.

Kuusmann peab mesilasi oma pere ja lapselaste tarvis, kuid 45 mesilaspere eest hoolitsemine võtab kogu Koeru mesiniku Lembit Liini ja tema abikaasa Kai vaba aja.

Tänavune esimene mesi sai välja vurritatud juuni esimestel päevadel. Lembit Liini hinnangul pani tänavusele heale meesaagile aluse mesilaste jaoks soodne maikuu.

"Maikuu sees oli nagu esimene suvi meil ära. Mai ei olnud mingi kevadkuu, vaid oli meile hästi soe ja mesilastele ka. Õunapuuaiad ja marjaaiad, võilill – kõik said õitseda ja mesilased said nende peal oma töö ära teha. Kusjuures, mitte üksi mett ei tulnud maikuus hästi, vaid ka õietolmu. Nii et tarudes on praegu haudme jaoks suira – õietolmust nad teevad suira. Suira on väga palju, nii et emal ei ole isegi munemisruumi tänu sellele, et suira on nii palju tarus kärgedes sees," selgitas Liin.

Lembit Liini mesilased kogusid mais ja juuni esimeses pooles pere kohta 40 kilogrammi mett, kuid suurem osa meesaagist on tema hinnangul alles metsas ja põldudel.