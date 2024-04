"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas elavad inimesed Hersoni oblastis

Hersoni oblasti põlde puhastatakse miinidest. Lõpphinnangu demineerijate tööle annavad kohalikud farmerid.

Demineerija kutsungiga "Tšik" mõõdab oma tööd mitte kahjutuks tehtud miinides, vaid puhastatud põldudes.

"On põlde, kus on üle tuhande miini. Tänu jumalale on neid nüüd vähem, sest siin töötab palju demineerijaid, kes teevad oma tööd hästi. Samm-sammult puhastame maid, põlde ja teid. Nisu juba vaikselt tärkab põldudel," ütles "Tšik".

Dnepri jõe parema kalda, sealhulgas Hersoni linna, vabastasid Ukraina väed üle-eelmise aasta sügisel.

"Elasime kogu aeg mõttega, et üks päev peab see õudus lõppema, et lõpuks nad lahkuvad siit. Kui 11. novembril see lõpuks juhtus, valdas meid selline õnn ja rõõm! Nagu oleks tiivad selga kasvanud!" rääkis Anatoli.

Jõeäärses rajoonis asuvas kirikus jagati kohe pärast Hersoni vabastamist humanitaarabi. Nüüd on see aga suletud. Venelased pommitavad Hersoni iga päev, nii et vähemalt jõeäärse linnaosa elanikud olid sunnitud oma kodudest lahkuma.

"Peaaegu kõik, kes soovisid lahkuda, on seda juba teinud. Pooleteise aasta jooksul oleme evakueerinud umbes 45 000 elanikku, sealhulgas kuskil 6000 last. Need inimesed, kes linna on jäänud, lahkuda ei taha. Neid saab siit ainult sunniviisiliselt ära viia," lausus Hersoni administratsiooni esindaja Oleksandr Tolokonnikov.

"Ma seletan teile oma seisukohta nii – kui Jumal määras, et teile kukub tellis pähe, siis see ka kukub, sõltumata sellest, kuhu te jooksete," ütles Anatoli.

Herson on suur linn ja osa linnast tundub olevat suhteliselt rahulik. Eriti rahulikuks teeb olemise pommivarjend otse trollipeatuse kõrval. Kohalikud elanikud aga ei rutta pommivarjendisse isegi siis, kui kõlab õhuhäire.

"Kas te kujutaks endale ette, et elaksite aastaid pommivarjendis? Mis elu see oleks? Ma sõidan oma autoga siia iga päev, kohtume Anatoliga, ajame juttu, vaatame inimesi. Tänu jumalale pole siia veel midagi kukkunud. Ma ei taha terve elu peidus olla," lausus Nikolai.

Tänaseks on Hersoni oblastisse elama jäänud üle 160 000 elaniku, nende hulgas 64 000 Hersoni linna.

"Ausalt öeldes, viimasel ajal pommitatakse vähem. Päevad aga pole vennad. Mõni päev võib olla rahulik, teine päev aga väga hull. Üks päev lendavad droonid, teine päev aga mitte," ütles Vlad.