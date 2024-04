Põlvamaal avastati uus Eesti limatünnikurekord

Kui esmapilgul ei pruugi pruunide kuuseokaste vahelt seeni tähelegi panna, siis tegelikult kasvab selles riigimetsa tukas sadade kaupa haruldast limatünnikut. RMK looduskaitseosakonna spetsialist Toomas Hirse käis neid kokku lugemas ja sai kolme hektari suuruse ala pealt kokku 1766 seent.

Limatünnik on kevadseen, mis oma harulduse tõttu kuulub looduskaitseliste liikide esimesse kategooriasse. Ennekõike on ta seotud vanemate metsaalustega, seevastu rekordleidu ümbritseb hoopiski mõnikümmend aastat tagasi istutatud kuusemets.

"Mis tähendab seda, et siin maa sees on ökosüsteem mingil määral säilinud. Kui rajame uue metsapõlvkonna, siis ta mingil määral säilib, kuigi jah, ta ei ole päris see. Tema ilmselt ökoloogiline kohastumus on selline, et talle sobivad ka värskemalt rajatud metsad. Aga nii ka päris võtta ei saa, et teeme ainult kuusekultuure ja kasvatame limatünnikuid," rääkis Hirse.

Praegu on Eestis teada 199 limatünniku kasvukohta. Kes 200. leiukoha avastab, tasub sellest teavitada keskkonnaametit või sisestada leid loodusvaatluste andmebaasi. Korjata limatünnikut ei tohi ja ega olegi tegu söögiseenega.