Võhandu maratonil osales rekordarv võistlejaid

Tamula järvel alustasid pärast stardipauku ligikaudu 1200 paatkonda võistlust, et võimalikult kiiresti sõita kiirevoolulist Võhandu jõge mööda Võõpsu sadamasse.

"Teoreetiliselt võib sõita kõigega, mis ujub ja liigub inimjõul, kuni isetehtud paatideni välja. On tuldud lausa kanalisatsioonitorudest ehitatud parvedega – väga kaugele sellega ei jõua, aga starti on nad tulnud. Aga eks valdav osa on ikka süstad ja kanuud ja sellel aastal on ka rafte palju – üle 100 rafti on stardis sellel aastal," rääkis Võhandu maratoni peakorraldaja Hillar Irves.

Selleks, et sildu ületada, pidid võistlejad neljal korral paadist välja tulema. Stardist 41 kilomeetri kaugusel olevas Leevi asulas võistlejad väsimuse üle veel ei kurtnud.

"Siiamaani on super, proua ei ole isegi tagant pahandanud väga," ütles Mait. "Veel ei ole lahutust sisse antud, jah," lisas abikaasa Annika.

Paari kinnitusel külm ei olnud. "Ilm on mõnus, seltskond on mõnus ja tohutult palju rahvast ja väga vahva. Vist on rekord osalejate arvu osas, väga vahva."

Oluline roll oli ka saatemeeskonna liikmetel, kes aitasid võistlejatel paati kanda ja varustasid neid vajadusel kuivade riietega.

"Ühe korra sai korraks ujumas käidud. Alguses tekkis tromb seal Võru suunal, aga muidu on suhteliselt ludinal läinud muidugi. Ega siis on nii, et aerutad ja natuke jälle puhkad ja siis jälle aerutad ja varsti finiš paistab," rääkis võistleja Sander.