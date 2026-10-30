Šveitsi välisminister arutas Põhja-Korea visiidil suhete tihendamist

Cassis kohtus Pyongyangis Põhja-Korea välisminister Choe Son-huiga, teatas ta sotsiaalmeedias.

"Me arutasime Šveitsi diplomaatilise esinduse taasavamist uues vormis, poliitiliste suhete korrastamist ning poliitilise dialoogi taastamist," ütles Cassis, kes on Šveitsi asepresident.

"Samuti vahetasime arvamusi Korea poolsaare julgeoleku ja laiemate Euraasia julgeolekuprobleemide üle," lisas ta.

Diplomaatilisel esindusel, mis on tegutsenud alates 19. oktoobrist ja avati ametlikult neljapäeval, ei hakka olema suursaadikut. See allub Šveitsi saatkonnale Pekingis, mis tegeleb diplomaatiliste ja konsulaarsuhetega Põhja-Koreaga.

Cassis nimetas esinduse taasavamist uueks peatükiks ja "konkreetseks sammuks otsekohese dialoogi tugevdamise suunas, mis on hädavajalik rahu ja stabiilsuse jaoks piirkonnas".

Cassis ütles ka, et kohtus Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni lähedase abi Jo Yong-woniga ning arutas arenguid KRDV-s ja kahepoolsete suhete tugevdamise potentsiaali.

Bern teatas, et pingete suurenemise ja Põhja-Koreaga piiratud rahvusvaheliste kontaktide taustal kavatseb ta säilitada oma pühendumust piirkonnale, olles üks väheseid lääneriike, kes peab Pyongyangiga dialoogi.

"Esindus aitab tugevdada otsekontakte KRDV võimudega ning toetada nendega peetavat poliitilist dialoogi," teatas välisministeerium. Samas rõhutas ministeerium, et Šveits rakendab rangelt ÜRO sanktsioone Põhja-Korea suhtes.

1953. aastal Korea sõja lõpus määrati Šveitsi väed jälgima Põhja- ja Lõuna-Korea vahelist demarkatsioonijoont.

Šveits sõlmis esimesed diplomaatilised suhted Põhja-Koreaga 1974. aastal.

1997. aastal avas Šveits Pyongyangis koostööbüroo.

Viimati külastas Šveitsi valitsuse minister Põhja-Koread 2003. aastal.

Põhja-Koreal on saatkond Bernis.

Hiljem maandus Cassis Soulis, et pidada kõnelusi piirkondliku julgeoleku teemal. Tema visiit lõpeb laupäeval.

Aastatel 1997–1999 toimusid Šveitsis kõnelused Põhja- ja Lõuna-Korea, Hiina ja Ühendriikide vahel.

Samuti võõrustas riik veel kolme kohtumist Washingtoni ja Pyongyangi vahel nende suhete normaliseerimise teemal ning tingimuste üle kuuepoolsete kõneluste jätkamiseks Korea poolsaare tuumavabaks muutmise osas.