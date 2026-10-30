Autoremonditöökodades on puudus asjatundlikkest spetsialistidest

Automüüjad kurdavad, et häid ja asjatundlikke spetsialiste pole remonditöökodadesse sugugi lihtne leida. Pärnu hariduskeskuses lõpetab küll igal aastal mitukümmend mootorsõiduki tehnikut, kuid kõik ei jätka selles ametis, sest nad õpivad lihtsalt õppimise pärast ja autod neid tegelikult ei huvita.

Autoremonditöökodadesse pole ettevõtjate hinnangul kerge asjalikke töötajaid leida. Kui tehnikuid ja maalreid siiski on, siis heade plekkseppadega on lugu palju keerulisem. Näiteks Pärnus on viis professionaalset plekkseppa, keda autoremonditöökojad teineteiselt üle ostavad.

"Kes on juba õppinud ja on spetsialist juba sellel alal, neid tuleb ikkagi tikutulega taga otsida. Noored poisid veel ei. Osad, kes oskavad väga hästi, õpivad kiiresti selle asja ära, teine on täpselt nii, et ei hakka kuidagi see amet hästi talle külge," sõnas Eurostauto Pärnu esinduse juhataja Kristjan Lagern.

Hariduskeskuses saab igal aastal umbes paarkümmend noort tulevast tehnikut mitmekülgse hariduse. Õpitakse nii garaažis kui klassiruumis, elektriautode tundma õppimiseks on eraldi õppeklass.

"Tehnika areneb kogu aeg ja kõik areneb, aga põhiasjad jäävad ikka samaks, et ratas on ratas. laager on laager ja mootor on mootor, et lihtsalt neid lisasid ja juhtimissüsteeme tuleb juurde kogu aeg. Eks õppimisvõime või usin peab olema, et meie õpime siin kolme-nelja aastaga ainult põhiasjad selgeks, aga kogu aeg peab õppima," ütles PARK autoeriala juhtivõpetaja Priit Auväärt.

Pea igal kursusel leidub noori, kelle eesmärgiks pole oma tulevikku autondusega siduda ja käivad koolis vaid sellepärast, et ema ja isa käsivad.

Amserv on aastaid ise selle eest hoolitsenud, et nende töökodades jätkuks innukaid spetsialiste. Ettevõte toetab Pärnu hariduskeskuse autotehnika õpilasi stipendiumiga. Tänavu anti 750-eurone stipendium välja seitsmendat korda.

"Ühelt poolt me kindlasti tahame endale luua sellist järelkasvu. Teisest küljest oleme ise noortena alustanud ja see on hea võimalus anda nüüd noortele võimalused," lausus Amserv grupi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

Seekord sai stipendiumi ja praktikakoha Pärnu hariduskeskuse autotehniku eriala teise kursuse õpilane Robin Mitt, kes on autuhuviline olnud juba lapsest saati.

"Sõpradega juba oli niisugune loomine nende autode vahel ja siis tuli isu ja huvi ka kodus selle vastu. Tänapäeval kõik need autod lähevad ju elektrit täis ja seal on mustmiljon erinevat elektriseadet. Teadmist on vaja kindlasti elektri poolel," ütles Mitt.

Üks kaasaegne autotehnik peab hakkama saama nii kapoti all, tundma elektroonikaseadmeid ja tagatipuks oskama Tiktokki kasutada, et sinna kliendile tema auto probleemidest ülevaatlikke klippe postitada.