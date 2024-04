HPV kodutestide usaldusväärsus tekitab vaidlusi

Tartu Ülikool kliinikum kahtlustab, et 2021. aastal Synlab Eesti poolt läbi viidud HPV kodutestide hulgas võivad olla jäänud mõned haigusjuhud avastamata. Nii kodutestimise hanke läbiviinud tervise arengu instituut (TAI) kui ka Synlab Eesti kinnitavad, et kliinikumi kahtlustused on eksitavad ja Synlabi poolt HPV kodutestide analüüsimiseks kasutatud metoodika oli usaldusväärne.

2021. aastal viis TAI läbi inimese papilloomiviiruse ehk HPV kodutestimise pilootuuringu. Uuringu käigus pakuti osale sõeluuringu sihtrühma naistest võimalust teha soovi korral HPV test ise kodus. Kodutestide pakkujatena olid TAI partneriteks Synlab Eesti OÜ ja Tartu Ülikooli kliinikumi ühendlabor. Kliinikum kasutas HPV kodutestiks kindla tootja loodud teste, Synlab aga enda laboris välja töötatud metoodikal põhinevaid teste.

TÜ kliinikumi ühendlabori juhi Anu Tamme sõnul ei vastanud toona Synlabi enda välja töötatud test aga vajalikele kvaliteedikriteeriumitele.

"Sa võid küll ise seda testi teha, aga sugugi kerge ei ole tagada selle testi usaldusväärsust – selleks peab tegema väga palju võrdluskatseid. Sellepärast me ostamegi firmade käest, neid kommertsiaalseid teste, et tootjad ise on neid kontrollinud, nad on tõestanud oma kontrollimised ära teadusartiklites ja kus iganes. Aga kui sa nüüd ise teed in-house metoodikaga, siis sul on väga keeruline neid võrdluskatseid teha – see on väga aeganõudev, väga kallis jne. Seda tavaliselt ei tehta," selgitas Tamm.

Seetõttu võivad Synlabi testimise tulemusel olla jäänud mõned HPV haigusjuhud 2021. aastal avastamata, sõnas Tamm.

"Ma ei oska siin mingeid numbreid ega mitte midagi välja tuua ja alati võib jääda ka teiste testidega avastamata. Küsimus on lihtsalt selles, kui sa teed sõeluuringut, siis sa pead kasutama usaldusväärset meetodit. Praegu me ei saa usaldada sellist laborit, kes esiteks kasutab sõleuuringul oma meetodit ja teine asi on see, et ta ei vastanud ka hanketingimustele."

Synlab ja TAI: kahtlustel pole alust

Kirjalikus vastuses ERR-i raadiouudistele sõnas Synlab Eesti juhatuse liige Kaido Beljaev, et pilootprojektis kasutatud in-house metoodika ei erine oma olemuselt teiste kommertstestide tehnoloogiatest – regulaarselt on osaletud rahvusvaheliselt tunnustatud välistes võrdluskatsetes ja läbi on viidud ka sisemisi võrdluseid teiste tunnustatud metoodikatega.

Ka TAI teadusdirektori Kaire Innose sõnul pole TÜ kliinikumi esitatud kahtlustel mingit alust.

"Nende tundlikkus ja spetsiifika selle metoodika puhul vastasid nõuetele. Projekti tulemused näitavad, et Synlabis analüüsitud kodutestide seas tuvastati inimese papiloomviiruse ehk HPV nakkust paari protsendi võrra rohkem kui TÜ kliinikumi laboris analüüsitud kodutestide seast ja samuti ka rohkem kui tavapärase sõeluuringu raames antud proovide seast. Nii et meil ei ole mingisugust alust arvata, et Synlabis oleks võinud jääda mõned HPV nakkused tuvastamata," kinnitas Innos.

Aga just see, et Synlabi metoodikaga avastati 2021. aastal rohkem positiivseid HPV juhtumeid, võib Tamme sõnul olla hoopis viide testi ebausaldusväärsusele.

"Kui sa ei kasuta vastavalt kontrollitud testi, siis sa võid rohkem leida ja võid siis ka ära kaotada osa positiivseid. Et küsimus ongi selle testi usaldusväärsuses," rääkis Tamm.

Innose sõnul oli TAI Synlabi metoodikast teadlik ja see oli piisavalt usaldusväärne ning vastas ka esitatud hanketingimustele.

"In-house metoodikat nad kasutasid ainult 2021. aastal, järgmistel aastatel on ka Synlab kasutatud neid samu ühendlabori poolt viidatud kommertsmetoodikaid. Nii et seda teemat ei ole. Kinnitan üle, et kodutestimine on igati usaldusväärne viis sõeluuringus osaleda. Kodutestimine on andnud võimaluse sõeluuringus osaleda väga paljudele nendele naistele, kes ei saa käia tavapärases sõeluuringus."

Praegu on HPV kodutestimise lepingupartneriks TAI-l Synlab Eesti OÜ. Selle juhi Kaido Beljaevi sõnul kasutatakse alates eelmise aasta augustist kommertsmetoodikal põhinevat testi (Roche Cobas 8800 HPV testi). Beljaev lisas, et seoses Euroopa Liidu määrusega, on Synlab sunnitud enamiku nende laboris kasutuses olevatest in-house metoodikatest lähiajal asendama kommertsiaalsete metoodikatega.