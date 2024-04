Vasakpartei loobus Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ehk Vasakpoolsed teatasid, et ei osale Euroopa Parlamendi valimistel, kuna ei saanud kandideerimiseks vajalikku 4100 euro suurust kautsjonit kokku.

Vasakpoolsed ei osale Euroopa Parlamendi valimistel, kirjutas erakond enda koduleheküljel.

Erakond kogus Euroopa Parlamendi valimistel osalemiseks toetajatelt annetusi, et koguda kandideerimiseks vajalik 4100 euro suurune kautsjon, kuid summa kogumine ebaõnnestus.

"Eestis saavad Euroopa Parlamenti kandideerida vaid need, kes tasuvad 4100 euro suuruse kautsjoni. Kuna erakonna jaoks on tegemist suure summaga, siis lootsime kautsjoniks vajaliku summa koguda annetajate abil, kuid kahjuks see ebaõnnestus. Seega seekord Vasakpoolsed Euroopa Parlamendi valimistel ei osale," teatas erakond.

Vasakpartei peamine lubadus Euroopa Parlamendi valimistel oli võidelda selle eest, et kogu Euroopa Liidus kehtestatakse senise 40-tunnise töönädala asemel 32-tunnine töönädal.

Pärast Euroopa Parlamendi valimistest loobumist keskendub erakond 2025. aastal toimuvatel kohalike omavalitsustuste valimistel osalemisele.

"Vasakpoolsete peamiseks eesmärgiks sel aastal on tugeva organisatsiooni ja piirkondade ülesehitamine, et erakond saaks edukalt osaleda 2025. a kohalike omavalitsuste valimisel," teatas erakond.