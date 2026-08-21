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Vabaerakond taotleb valimiskautsjonite tühistamist

Eesti
Vabaerakonna esimees Märt Meesak
Vabaerakonna esimees Märt Meesak Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Erakond Eesti Rahvusliberaalid – Vabaerakond esitas õiguskantslerile avalduse riigikogu valimiskautsjonite süsteemi tühistamiseks. Erakond viitas oma taotluses ka Euroopa Kohtu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) seisukohtadele.

Erakonna esimees Märt Meesak esitas neljapäeval õiguskantsler Ülle Madisele ametliku avalduse, milles taotleb 2027. aasta riigikogu valimiste eel praeguse kautsjonisüsteemi põhiseaduspärasuse kontrolli. Erakonna hinnangul on nõue tasuda iga kandidaadi pealt kopsakas rahaline tagatis vastuolus valimiste ühetaolisuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, seisab Vabaerakonna saadetud pressiteates.

Riigikogu täisnimekirja väljapanek 2027. aasta valimistel nõuab erakondadelt enam kui 100 000 euro suurust kautsjonit, mis toimib uutele ja parlamendivälistele jõududele ületamatu finantsbarjäärina, rõhutas erakond.

Samas märkis Vabaerakond, et tõi juba enam kui kümme aastat tagasi Eesti poliitilisse leksikoni mõiste "kartellierakonnad", viidates parlamendierakondade püüdlustele lukustada poliitiline maastik uutele tulijatele.

Olles esindatud parlamendis 2015-2019 algatas Vabaerakonna fraktsioon tollal erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu, mis oli suunatud kogu poliitilise süsteemi avamisele. Samuti on kogunud erakond juba 2014. aastal rahvaalgatuse korras allkirju riigipoolse toetuse poole võrra vähendamiseks parlamendierakondadele ja esitanud selle ka riigikogule, mis on aga tagasi lükatud. 

Meesaku sõnul on olukord muutunud absurdseks, kuna parlamendierakonnad tasuvad oma hiiglaslikud kautsjonid sisuliselt maksumaksja raha ehk riigieelarvelise toetuse eest.

"Praegune süsteem ei kontrolli kandidaatide tõsidust, vaid pangaarve suurust. Tegemist on puhtakujulise ringkaitsega, kus võimulolijad ostavad end valimistele riigi raha eest, samal ajal kui uued ja parlamendivälised jõud peavad sama õiguse eest võitlema eraannetuste ja liikmetasudega," ütles Meesak. "Valimisõigus ei tohi olla Eestis luksuskaup, mida saavad endale lubada vaid riigipiruka juures olijad. See rikub räigelt Põhiseaduses välja toodud valimiste ühetaolisuse põhimõtet."

Pöördumise ajendiks on Euroopa Liidu õigusruumis toimunud murrangulised arengud. Euroopa Kohtu kohtujurist Tamara Ćapeta asus hiljutises kohtuasjas C-438/24 seisukohale, et Eesti kautsjonisüsteemi proportsioonitus ja mitterahaliste alternatiivide puudumine rikuvad Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. Samuti on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE/ODIHR) Eesti riiki korduvalt noominud ja soovitanud kandideerimistingimusi leevendada. Ka on lähiajal oodata selle teemalist Euroopa Kohtu otsust, teatas erakond.

Eesti Rahvusliberaalid – Vabaerakond palub Õiguskantsleril teha Riigikogule ametlik ettepanek viia valimisseadus enne 2027. aasta valimisi põhiseadusega kooskõlla. Erakonna seisukoht on, et kautsjoni summasid tuleb drastiliselt vähendada või asendada need Euroopas normaalsuseks peetava toetusallkirjade süsteemiga, mis tõendab kandidaadi tõsidust ilma rahakoti paksust kontrollimata.

"Me ei saa minna 2027. aasta parlamendi valimistele vastu süsteemiga, mis on juriidiliselt ja moraalselt pankrotis. On aeg hakata avama Eesti poliitiline süsteem ja taastada aus konkurents. See oleks esimene samm õigluse ja vabaduste taastamise poole," leidis Meesak.

Vabaerakond tegi ka avaliku üleskutse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehele Martin Helmele tulla appi oma vana lubadust täitma, viidates sellele, et 2010. aastal – enne parlamenti pääsemist – oli just Helme see, kes Eesti Rahvusliku Liikumise (ERL) esimehena esitas koos Kristlike Demokraatidega tollasele õiguskantslerile Indrek Tederile samalaadse protesti valimiskautsjonite vastu, nimetades neid ebademokraatlikuks barjääriks.

Riigikogu valimise seaduse järgi on kautsjon iga kandidaadi kohta kaks kehtivat kuupalga alammäära. Eestis töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on sel aastal 946 eurot kuus. Kandidaat saab kautsjoni tagasi, kui ta osutub valituks või kui ta kogub oma ringkonnas vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses hääli. Erakonna puhul tagastatakse kautsjon, kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt viis protsenti häältest. Tagastamata kautsjoni kannab Vabariigi Valimiskomisjon riigituludesse.

Toimetaja: Mait Ots

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