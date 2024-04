Vasakpartei kogub annetusi, et osaleda Euroopa Parlamendi valimistel

Erakonnad ja üksikkandidaadid peavad kandma enne kandidaatide registreerimiseks esitamist rahandusministeeriumi arvele kautsjoni. Kautsjoni summa kandidaadi kohta on tänavu 4100 eurot.

"Vasakpoolsed ei tegele sellega, et ettevõtted saaksid töötajate arvel maksimaalselt rikastuda. See aga tähendab, et ettevõtjatel puudub huvi toetada vasakpoolse maailmaatega erakonda, mistõttu Vasakpoolsed ehk Eestimaa Ühendatud Vasakpartei saab Euroopa Parlamendi valimistel osaleda peamiselt heade annetajate toel," kirjutab erakond enda kodulehel.

Erakonna peamine lubadus Euroopa Parlamendi valimistel on võidelda selle eest, et kogu Euroopa Liidus kehtestatakse senise 40-tunnise töönädala asemel 32-tunnine töönädal.

Vasakpoolsete kandidaat Euroopa Parlamendi valimistel on 24-aastane Jane Priimägi.

"Olen Jane, 24-aastane vasakpoolse maailmavaatega noor. Euroopa Parlamenti soovin kandideerida eelkõige seetõttu, et mind paneb muretsema rohepöörde muutumine rohepesuks, kus kliima jaoks ei muutu midagi paremaks ning sellest võidavad vaid suurkorporatsioonid," kirjutab Priimägi erakonna lehel.

Vasakpoolsete ehk Eestimaa Ühendatud Vasakpartei europarlamendi valimiste programm koosneb viiest eesmärgist:

1) Kehtestada Euroopa Liidus 32-tunnine töönädal.

2) Siduda Euroopa Liidus töötajate töötasu suurus inflatsiooniga.

3) Toetada tuumaenergiat kui rohelist energiat.

4) Rohemajandusele ülemineku esmaseks eelduseks on, et sellega inimestele lisanduvad kulud kompenseeritakse.

5) Iga toote juurde lisada keskkonnamõju hinnang, mis arvestab toote kogu elutsüklit alates tootmisest kuni utiliseerimiseni.

Korduvalt venemeelsuses süüdistatud erakonnaga liitusid eelmisel aastal endised noorsotsid. Erakonna strateegiajuht Robert Kiisler ütles veebruaris ERR-ile, et endised noorsotsid plaanivad erakonnast luua progressiivse ning eestimeelse vasakerakonna.

Samuti plaanib erakond võtta kasutusele nime Vasakpoolsed.

Euroopa Parlamendi valimiste kautsjon tagastatakse neile erakondadele ja üksikkandidaatidele, kes saavad üleriiklikult vähemalt viis protsenti häältest. Tagastamata kautsjoni kannab Vabariigi Valimiskomisjon riigituludesse.