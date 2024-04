Ott Lumi: opositsioon saab eurovalimisi enda heaks paremini ära kasutada

Lumi ütles ERR-ile, et koalitsiooni ja opositsiooni poliitikute europarlamendi valimiskampaania strateegia on pisut erinev. "Koalitsioon üritab ennekõike rääkida julgeolekust ja Euroopa teemadest. Opositsioon ilmselt üritab rohkem rääkida sisepoliitika teemadest. Aga nemad saavad ka aru, et kui nad selle peale liiga palju rõhku panevad, siis nad näevad välja liiga populistlikud," rääkis Lumi.

Lumi tõi eraldi välja erakonna Isamaa ja märkis, et selle erakonna puhul ei ole ta veel aru saanud, kust hakkab kampaanias minema tasakaal julgeoleku ja sisepoliitiliste teemade vahel.

Lumi tõdes, et opositsioonierakonnad paistavad silma ka sellega, et nende erakondade esimehed on pannud end valimiskampaanias tähtsale kohale ning andnud lubaduse valituks osutudes Brüsselisse minna.

"Opositsiooni jaoks on need valimised olulisemad. Kindlasti see surve erakonnajuhtidel ennast näidata on olemas. See ongi põhjus, miks opositsioonierakondade liidrid on suhteliselt jõuliselt kampaanias esil," sõnas Lumi.

ERR küsis, kui tõsiselt peaks võtma Urmas Reinsalu ja Martin Helme lubadusi, et nad valituks osutudes ka Brüsselisse tööle lähevad.

"Ma arvan, et need liidrid, kes on seda nüüd väga selgelt ja kõlavalt öelnud, on omamoodi lõksus. Nad on pigem sunnitud minema. Ma ei teagi, miks nad nii on öelnud. Kindlasti nad on öelnud seda oma erakonna sisepoliitika mõttes, et inimesed ei hakkaks ütlema, et see oleks pidanud olema minu positsioon. Ma arvan, et nad on suures osas nagu lõksus küll. Kindlasti on võimalik kuidagi retooriliselt sealt välja vangerdada, aga mugav olukord see neile ei ole," lausus Lumi.

"Samas, kui sa oled opositsioonis, siis ei ole välistatud, et sa mingil perioodil seal Brüsselis oled. Ka sealt on võimalik mingil määral erakonnatööd teha. Aga mulle tundub, et need erakonna liidrid üritavad erakondade hääli maksimeerida. Ma arvan, et need asjad jäetakse avalikkuses meelde," lisas ta.

Mitme erakonna valimisnimekirjades on kajastunud ka erakonna sisepinged või teatud sorti vastasseis. Reformierakonnast olid esil pinged Andrus Ansipi ja Kaja Kallase vahel, mis viis selleni, et Ansip loobus kandideerimisest. Keskerakonnas kandideerib eurosaadik Jana Toomi vastu erakonna esimees Mihhail Kõlvart. EKRE-s kandideerib eurosaadik Jaak Madisoni vastu erakonna esimees Martin Helme. Nii Keskerakonnale kui ka EKRE-le ennustatakse pigem ühte mandaati.

"Laias laastus ma ütleks, et erakonnad on seekord üritanud oma nimekirju häälte mõttes maksimaalselt ja professionaalselt koostada. Igas nimekirjas on paar uut inimest, et mingit värskust välja pakkuda, on mõni naiskandidaat, üks noor kandidaat. Erakonnad on üritanud oma nimekirjad suhteliselt sotsiaaldemograafiliselt koostada, et oleks midagi erinevatele sihtrühmadele," kommenteeris seda Lumi.

Hiljutine Kantar Emori valimisküsitlus prognoosis, et sotsid ja Reformierakond võtavad kaks mandaati, opositsioonierakonnad ühe ja Eesti 200 ei pruugi ühtegi saada.

"See viimane valimisuuring näitab umbes sellist seisu. See on ilmselt suhteliselt adekvaatne. Aga kui me mõtleme võimalike kampaania efektide peale, siis ma arvan, et siin on opositsioonis lihtsam seda kampaania loogikat üles ehitada," ütles Lumi.