Pillak: Reformierakonnas oleks tugev toetus Madisele presidendikandidaadina

Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles kommentaaris ERR-ile, et õiguskantsler Ülle Madise on ka nende erakonna presidendikandidaatide aruteludelt nimena läbi käinud. Pillaku sõnul oleks reformierakondlaste seas mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid ennekõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib.

"Ma arvan, et kahtlemata oleks Ülle Madise väga tugev ja potentsiaalikas kandidaat, kes võiks saada erakondade-ülese toetuse. Ta on oma senist tööd teinud erapooletult, ta on seda teinud õiglaselt ja väga pühendunult. Tal on lai silmaring, ta on intelligentne, haritud ja tal on ühiskonnas see toetus ning lugupidamine olemas. Ma arvan, et Reformierakonnas oleks ka temale tugev toetus," sõnas Pillak.

Pillaku hinnangul oleks aga õige anda Madisele aega, et ta saaks rahus mõelda ja otsustada, kas ta üldse presidendiks kandideerida soovib.

"Kuulaks ka tema ära, et kas ta on nõus üldse kandideerima. Ma loodan, et ta mõtleb positiivselt," ütles Pillak.

Reformierakonna sees on Madise nimi Pillaku sõnul pea igas arutelus päevakorda kerkinud, kuna õiguskantsleri näol on tegu inimesega, kellel on väga tugev ja laiapinnaline toetus.

Pillaku sõnul on hea, et sotsiaaldemokraadid Madise nime nii varakult lauale käisid, kuna see annab ka ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda.

"Nad (sotsiaaldemokraadid - toim) on ju tegelikult ka öelnud, et ta võiks olla üks kandidaat, kelle üle arutatakse. Nad ei ole öelnud, et me käime nüüd ta kandidaadiks välja. Ma arvan, et mida rohkem neid nimesi ka välja öeldakse, kelle üle saaks arutada, siis ühiskond saab ka kaasa mõelda. Ma arvan, et see on hea ja ma loodan, et lähiajal tuleb nimesid veel," lausus Pillak.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhid pakkusid kolmapäeval presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset. Hiljem teatas ka Eesti 200, et on valmis Madiset presidendiks pürgimisel toetama.