Ringkonnakohus jättis krüptoärimeeste USA-le väljaandmise jõusse

Valitsus otsustas 25. jaanuari korraldustega anda Potapenko ja Turõgin USA-le välja. Tallinna halduskohus jättis 11. märtsi otsustega Potapenko ja Turõgini ja nende perede kaebused rahuldamata.

Kaebajate hinnangul olid väljaandmist puudutavad normid põhiseadusega vastuolus, sest pädevuste jaotus on ebaselge ning liiga lühikesed tähtajad ei taga väljaantavale isikule võimalust end efektiivselt kaitsta. Ringkonnakohus märkis, et kuigi kriminaalmenetluse seadustikus väljaandmist puudutavad normid võiksid olla selgemad ja pädevuse jaotus konkreetsem, ei ole igasugune ebaselgus põhiseadusega vastuolus. Kohus märkis, et õigusselguse põhimõte ei nõua ja praktikas polegi võimalik tagada, et kõik saaksid normist alati täpselt ühtmoodi aru.

"Asjaomaseid seaduse norme on võimalik mõistlikult tõlgendada, võttes mh aluseks seaduse seletuskirja. Praeguses asjas ei olnud alust järeldada, et lühikeste menetlustähtaegade tõttu ei saanud kaebajad end tõhusalt kaitsta," teatas ringkonnakohus.

Ringkonnakohus märkis, et väljaandmise korralduse põhjenduste järgi ei ole alust kahelda, et USA-l on huvi, võimalused ja piisavad ressursid, menetlemaks kriminaalasja USA-s.

"Eestil puudub samaväärne huvi ja ressursid taolise kriminaalasja menetlemiseks. Ka Eesti prokuratuuri seisukoha järgi on USA huvi asja menetleda suurem kui Eestil, arvestades tegude toimepanemise, kahju tekkimise ja kannatanute peamist asukohta. Ringkonnakohtu hinnangul on vastustaja piisavalt ja asjakohaselt põhjendanud, miks tuleks võimaldada jätkata kaebaja suhtes kriminaalmenetlust USA-s, mitte Eestis," kirjutati ringkonnakohtu otsuses.

Ringkonnakohtu nõustus valitsuse järeldusega, et kuigi kaebajate väljaandmine riivab küllaltki intensiivselt mitmeid olulisi põhiõigusi, on see taotletava eesmärgi tähtsust arvestades siiski mõõdukas meede.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu järeldusega, et vastustaja kogutud tõendite kohaselt näevad föderaalse vanglaameti vanglate tegevust reguleerivad õigusaktid ette kinnipidamistingimused, mis üldjoontes vastavad inimväärse kohtlemise nõudele. "Samuti ei eirata föderaalse vanglaameti vanglates süstemaatiliselt USA õigusakte ega aktsepteerita kinnipidamistingimusi, mis on vastuolus inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni põhimõtetega. Kaebajate inimväärikust alandavates tingimustes kinnipidamise oht ei ole ringkonnakohtu hinnangul nii tõsine ja reaalne, et välistaks kaebajate väljaandmise USA-le," sedastas kohus.

Kokkuvõttes leidis ringkonnakohus, et valitsuse käesoleva aasta 25. jaanuari korralduse tühistamiseks ei ole alust. Vastustaja on arvestanud ringkonnakohtu varasemates, 29. novembri otsustes antud suuniseid, milliseid asjaolusid tuleb kaebajate väljaandmise otsustamisel täiendavalt analüüsida.

Kohtu hinnangul puudub põhjendatud alus arvata, et on olemas reaalne risk, et kaebajaid võib USA-s ähvardada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3 vastuolus olev ebainimlik või alandav kohtlemine. Kohus märkis, et muus osas oli valitsusel otsuse tegemisel avar kaalutlusruum. Vastustaja ei teinud olulisi kaalumisvigu ega eksinud haldusmenetluse normide vastu sellisel määral, et vaidlustatud korraldus tuleks tühistada.

Menetluskulud jäid poolte endi kanda. Otsused ei ole jõustunud ja kassatsioonkaebuse võib esitada hiljemalt 2. mail.

Valitsus andis esmakordselt korraldused Potapenko ja Turõgin USA-le välja anda 2023. aasta septembris, ent ringkonnakohus tühistas need, leides kokkuvõttes, et valitsus ei olnud korralduse andmisel nõuetekohaselt arvesse võtnud väljaandmisega kaasnevaid tagajärgi põhiõigustele. Valitsus andis tänavu 25. jaanuaril uued korraldused, millega otsustas Turõgini ja Potapenko välja anda.

Halduskohtule esitasid kaebuse lisaks Turõginile ja Potapenkole nende pereliikmed ning nende poolt väidetavalt toime pandud tegudega seoses Eestis käimas olevast kriminaalmenetlusest viis kannatanut. Kannatanud leidsid, et väljaandmise korral kaotavad nad reaalse võimaluse oma nõudeid Turõgini ja Potapenko vastu maksma panna.