USA kohus vabastas Eesti krüptomiljonärid

USA kohus mõistis teisipäeval Eesti krüptomiljonäridele Ivan Turõginile ja Sergei Potapenkole, kes olid loovutanud USA valitsusele eelnevalt 400 miljoni dollari väärtuses oma vara, nii leebed karistused, et see tähendas sisuliselt nende vabadusse pääsemist, teatas Eesti Ekspress.

Seattle´i kohus mõistis Turõginile (40) ja Potapenkole (40) kolm aastat kriminaalhooldaja järelevalve all, 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd ja mõlemalt 25 000 dollarit trahvi. Pärast otsuse kuulutamist lahkusid Turõgin ja Potapenko vabade meestena kohtusaalist ning saavad naasta Eestisse, kirjutas Eesti Ekspress.

Ärimehed tunnistasid end veebruaris süüdi HashFlare'i kelmuses, kus nad valetasid krüptoraha kaevandamisse investeerinud investoritele. Ühtlasi loovutasid Potapenko ja Turõgin rohkem kui 400 miljoni dollari väärtuses oma vara USA valitsusele.

USA prokuröride väitel kaotasid HashFlare'i kelmuses üle maailma ligi 390 000 isikut kokku ligi 300 miljonit dollarit. Ärimeeste ja nende advokaatide sõnul pole aga investorid kahju saanud.

Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse HashFlare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks, vaid enda tarbeks. Nad kasutasid pettuste teel saadud tulu kinnisvara ja luksussõidukite ostmiseks ning pidasid investeerimis- ja krüptovaluutakontosid.

USA prokuratuur nõudis krüptoärimeestele vangistust kuni kümme aastat vangistust.

Keskkriminaalpolitsei pidas Turõgini ja Potapenko koos USA Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI) ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni 20. novembril 2022.

28. mail 2024 täitis politsei valitsuse korraldust ning toimetas väljaantavad Potapenko ja Turõgini Tallinna lennujaama Ameerika Ühendriikide esindajate kätte.