Eesti krüptoärimehi ähvardab kuni kümneaastane vanglakaristus

Neljapäeval teatas USA justiitsministeerium, et Eesti krüptoärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko tunnistasid end süüdi 577 miljoni dollari suuruses pettuses ning et nad nõustusid loobuma skeemi käigus saadud varast väärtusega üle 400 miljoni dollari, samuti et neid mõlemat ähvardab kuni 20-aastane vanglakaristus.

Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks, vaid enda tarbeks. Nad kasutasid pettuste teel saadud tulu kinnisvara ja luksussõidukite ostmiseks ning pidasid investeerimis- ja krüptovaluutakontosid.

Advokaat Paul Keres informeeris ERR-i, et USA justiitsministeeriumi esitatud informatsioon ei vasta tõele.

Keres märkis, et ebaõige on väide, nagu oleksid Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin tunnistanud ennast süüdi pettuses.

"Sergei Potapenko ega Ivan Turõgin ei ole ennast süüdi tunnistanud Ponzi skeemina töötava ettevõtte loomises. Tõepoolest USA valitsus soovis, et Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko tunnistaksid ennast sellises asjas süüdi, kuid Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko ei nõustunud sellega ning vastav osa võeti kokkuleppest välja," selgitas Keres.

"Süüdistus esitati 18 teo eest: kokkulepe kelmuse toimepanemiseks, 16 kelmuse episoodi ja üks rahapesu episoodi. Kelmuse ja rahapesu süüdistustest (ehk 17 süüdistuspunkti 18-st) USA valitsus loobus," sõnas Keres.

Keres vaidlustas ka väite, nagu oleks kahjusumma üle poole miljardi euro. "Sellist kahju ei ole väidetud ega tõendatud ning ammugi ei sisaldu sellist asjaolu Sergei Potapenko/Ivan Turõgini ja USA valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppes."

Samuti ei vasta tõele väide, et kuriteo eest võib krüptoärimehi oodata maksimumkaristusena 20 aastane vangistus. "Vastab tõele, et kelmuse vandenõu eest võib sellise maksimaalse karistuse määrata, kuid USA valitsus on kokkuleppel nõustunud mitte esitama taotlust vangistuse mõistmiseks enamaks kui 10 aastaks," täpsustas Keres.

Karistus määratakse 8. mail.

Keskkriminaalpolitsei pidas Turõgini ja Potapenko koos USA Föderaalse Juurdlusbürooga ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni 20. novembril 2022.

28. mail 2024 täitis politsei valitsuse korraldust ning toimetas väljaantavad Potapenko ja Turõgini Tallinna lennujaama Ameerika Ühendriikide esindajate kätte.